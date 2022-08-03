مواصفات وسعر ايفون 14 برو ماكس في الإمارات والسعودية ومصر المتوقعة في شهر سبتمبر

قررت شركة أبل الأمريكية إصدار هاتف ايفون 14 برو ماكس iphone 14 Pro Max في الأسواق العالمية، حيث تم إضافة العديد من المميزات والتحديثات الجديدة في الهاتف، وذلك لكي يتمكن العملاء من استعمال الهاتف بسهولة، ومن المحتمل أن يتم التصريح عن هاتف ايفون 14 برو ماكس في شهر سبتمبر القادم، حيث نشرت معظم المواقع المسؤلة عن تصنيع الهواتف الذكية صور لأيفون 14 برو ماكس، حيث يعد من الهواتف الذكية المشهورة في كافة أنحاء العالم العربي.

ايفون 14 برو ماكس

أوضحت شركة أبل الأمريكية مجموعة من المميزات الحديثة الموجودة في هاتف ايفون 14 برو ماكس وهي كالآتي:

يبلغ حجم شاشة الهاتف حوالي 6.72 بوصة.

سعة الذاكرة العشوائية 8 جيجا بايت.

سعة البطارية 3420 ملي أمبير.

يدعم نظام تشغيل ios16.

نوع المعالج Apple A16.

وزن هاتف ايفون 14 برو ماكس 196 جرام.

يصل طول الهاتف إلى 163.1 ملي متر، والعرض حوالي 74.2 ملي متر، والسمك 7.8 ملي متر.

نوع الشاشة Super Retina XDR OLED.

دقة الشاشة 2778 × 1284 بكسل.

الشاشة مصنوعة من الزجاح من ناحية الأمام ومن الخلف مصنوعة من إطار الألومنيوم.

سعة الذاكرة الداخلية 128GB / 256GB / 512GB / 1TB.

سعة الكاميرا الموجودة في الأمام 12 ميجا بكسل مع وجود فتحة f/2.0 ومستشعر نوعه SL 3D.

سعة الكاميرا الخلفية 12 ميجا بكسل مع وجود فتحة f/1.6.

تدعم الكاميرا خاصية فلاش ليد وتصوير بانوراما وخاصية HDR.

أسعار هاتف ايفون 14 برو ماكس في الأسواق

حددت الشركة أسعار هاتف ايفون 14 برو ماكس iphone 14 Pro Max وهو كالآتي: