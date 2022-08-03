نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2022 على نايل سات وعرب سات بعد التحديث في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2022 على نايل سات وعرب سات بعد التحديث الجديد التي تم مؤخراً والذي ارتفع عليه عمليات البحث بصورة لافتة للنظر خلال الأيام القليلة الماضية نتيجة بعض التعديلات التي قامت بها إدارة القناة، تلك القناة التي تهدف إلي تنمية العقول ورفع القدرات لدي الصغير والكبير، فتجد أن القناة يتابعها الصغير والكبير في كافة أنحاء العالم، نظرا لما تقدمة من محتوي قيم جدا.

تعد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي واحدة من القنوات الفضائية الوثائقية الناطقة بالعربية تعمل على معظم الأقمار الصناعية، تعرض القناة مجموعة من البرامج الرائعة التي دائما ما تلفت انتباه الصغير والكبير في الوطن العربي، من بين هذه البرامج وليس الحصر (المفترس الأعظم، البرية الجامحة، مسجون في الغربة، أمن المطاريد، الجزيرة المتمردة) وغيرها من البرامج والفقرات المميزة.

ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي



كي تتمكن من متابعة ومشاهدة قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي يجب عليك تنزيل أحدث تردد القناة، تلك القناة الشيقة التي يشاهدها الجميع والتي من أهم أحداثها هي ضخ معلومات كبيرة جداً عن الطبيعة وخاصة الأسماك داخل البحار وكذلك أعمال الصيد المختلفة والحيوانات الغربية والعجبية، فقد تشاهد على هذه القناة ما لا تشاهده على أي قناة أخري سواء كانت عربية أو أجنبية، على جانب آخر تجد أهم البرامج التي ينتظرها الملايين على ناشيونال جيوغرافيك جيوغرافيك أبوظبي هي برنامج اكتشاف عالم المحيطات، وكذلك برنامج سجين في الغربة، بالإضافة إلي سلسلة أخري مميزة من البرامج التي تتحدث عن الحشرات الغربية، والأفلام الوثائقية.

برامج قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي

أهم البرامج التي المميزة التي يتم إذاعتها على على قناة ناشيونال جرافيك خلال هذه الأيام التالي:

مستشفى المعجزات الساعة 9 مساءا هيجان العاصفة يذاع في العاشرة مساءا. كنوز مصر يبث في تمام الساعة الحادية عشر. عالم البسطاء يذاع في الساعة الثانية عشرة مساءا. ألعاب العقل ينقل في تمام الساعة الخامسة مساءا.

بلا ويتم نقل برنامج المريخ المميز كل يوم في تمام الساعة السادسة مساءا، كما يمكنكم من خلال هذه القناة الرائعة متابعة برنامج مهمة إلي الشمس المذاعة في تمام الساعة الرابعة وكذلك برنامج الكارثية الذي يذاع الساعة في تمام الساعة 2 صباحاً، بالإضافة إلي برنامج أسرار الطعام المذاع الساعة 1 صباحاً، كما يمكنك مشاهدة العديد من البرامج والفقرات المتميزة والتي أبرزها التالي:

برنامج كنوز العصور القديمة للكشف عن توت عنخ امون.

البرية الجامحة.

تحقيقات الكوارث الطبيعية.

ألعاب العقل.

تحقيقات الكوارث الجوية.

مصنع المأكولات.

رحلة إلي النجوم.

مستشفى المعجزات.

ثعابين في المدينة.

اطلس الأماكن المشؤمة.

السباق إلي مركز الأرض.

أسرار حديقة الحيوان.

كنوز مصر المفقودة.

وحدة إنقاذ السيارات.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على النايل سات وعرب سات وياه سات



التردد: 12226.

التردد: 12226. القمر الصناعي: نايل سات.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

القمر الصناعي عرب سات التردد 11804 الاستقطاب افقي معدل الترميز 27500

القمر الصناعي ياه سات التردد 11938 معدل الترميز 27500 الاستقطاب

معامل تصحيح الخطأ افقي

5/6.

وصلنا معكم إلي ختام شرح كيفية استقبال تردد قناة تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2022 على نايل سات وعرب سات بعد التحديث الجديد.