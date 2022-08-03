طريقة تحميل Grand Theft Auto v5 للاندرويد والايفون الجديدة بدون برامج

طريقة تحميل Grand Theft Auto v5 للاندرويد والايفون ، عالم مفتوح من المغامرات التي تعمل بنظام ثلاثي الأبعاد رسميا على الهواتف المحمولة التي تعمل بنظام أندرويد والهواتف التي تعمل بنظام ios. حيث ولاية سان أندرياس الافتراضية التي تقع في الولايات المتحدة الأمريكية. والتي تتكون من ثلاثة مدن بداخلها يمكن أن ينتقل بينهم المستخدم عبر السيارة أو الطائرة. كما يفصل بين مدينة وأخرى مناطق شاسعة من الزراعي والصحراء والمدينة التي بها جميع الخدمات. كل ذلك يمكنك أن تستمتع به عزيزي الزائر من خلال لعبة GTA 5 للاندرويد والايفون عبر هاتفك المحمول في أي وقت وأي مكان. واليوم سوف نعرفك كيف تحصل على تحميل جراند ثفت أوتو 5 للاندرويد والايفون من خلال الخطوات التالية بدون مشاكل.

طريقة تحميل Grand Theft Auto v5 للاندرويد والايفون الجديدة

أطلقت روكستار جيم الرائدة في إصدار ألعاب الفيديو في العالم وتحديدا لعبة جراند ثفت أوتو بجميع إصدارتها. حيث يتم تشغيل اللعبة أولا على أجهزة الكمبيوتر والبلاي ستيشن والإكس بوكس. وبعد تحقيق نجاح كبير عليهم يتم تنزيل جراند ثفت أوتو 5 للاندرويد والايفون لتتم المتعة من خلال الهواتف المحمولة. ويمكن أن يحصل المستخدم على اللعبة من خلال الخطوات التالية.

يجب أولا اتصال الهاتف بشبكة انترنت.

كما يجب البحث عبر محرك بحث جوجل عن شركة روكستار.

ثم الدخول على الموقع وعمل تسجيل دخول بفيسبوك أو حساب جوجل المحفوظ في الهاتف.

كما يجب البحث عن تحميل Grand Theft Auto v5 للاندرويد والايفون من خلال بحث روكستار ف الداخل.

من خلال بحث روكستار ف الداخل. بعد عملية البحث يجب النقر فوق الإصدار المخصص للهاتف المراد تنزيل لعبة GTA 5 عليه حيث لكل نظام لديه نسخة مخصصة له.

عليه حيث لكل نظام لديه نسخة مخصصة له. ثم سيتم تحويل المستخدم إلى صفحة الدفع الإلكتروني المخصصة لشركة روكستار حيث أن اللعبة قيمتها حوالي 35 ريال سعودي وما يعادل بالعملات الأخرى.

بعد الدفع سوف يتم بدأ تحميل جراند ثفت أوتو 5 للاندرويد والايفون على الهاتف.

متطلبات تشغيل لعبة GTA 5 للاندرويد والايفون

تنزيل لعبة GTA 5 يتطلب مواصفات خاصة تبدو صعبة لبعض مستخدمي الهواتف المتوسطة وهذه المواصفات كالتالي.

للحصول على طريقة تحميل Grand Theft Auto v5 للاندرويد والايفون يجب أن تكون هناك سعة تخزين لا تقل عن 7 جيجا بايت.

يجب أن تكون هناك سعة تخزين لا تقل عن 7 جيجا بايت. كما يجب أن يحتوي هاتف أندرويد على معالج متوسط سناب دراجون بينما ايفون معالج ايفون 8 كافى لتشغيل اللعبة.

6 رام للاندرويد و2 جيجا رام للايفون حيث الايفون له جودة أعلى في الرامات.

يمكن تنزيل جراند ثفت أوتو 5 للاندرويد على نظام أندرويد 10 وما فوق. بينما للايفون من إصدار IOS 9 وما فوق.

والآن عزيزي الزائر لقد أستعرضنا لك اليوم طريقة تحميل Grand Theft Auto v5 للاندرويد والايفون. كما أستعرضنا متطلبات لعبة GTA 5 للاندرويد للتشغيل الصحيح. ويجب ملاحظة أن هذه الطريقة الرسمية الوحيدة التي من خلالها الحصول على اللعبة. نتمنى لكم تجربة لعبة ممتعة كما نتمنى لكم دوام الصحة والعافية.