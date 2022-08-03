مواصفات خرافية لإصدار آبل الجديد 14 برو ماكس… اعرف كافة التفاصيل المسربة الخاصة بالجهاز

فرد جديد من عائلة أبل Apple سينضم إليها قريباً، وهو الجهاز الجديد آيفون 14 برو ماكس iPhone 14 Pro max، والذي من المتوقع طرحه في شهر سبتمبر المقبل، ويتوقع الكثيرين أن هذا الإصدار الجديد سيكون الأقوى بين الاصدارات السابقة، فقد قامت الشركة الأمريكية أبل بإضافة العديد من المميزات التكنولوجية الحديثة، وهذا بناء على الأخبار المسربة عن هذا المحمول المميز والذي ينتظره الكثيرين من عشاق هذه العلامة التجارية الشهيرة، وسوف نتعرف على أهم المواصفات التي يحتوي عليها جهاز آيفون 14 برو ماكس الجديد.

مواصفات الجهاز آيفون 14 برو ماكس الجديد

يعد الجهاز الجديد آيفون 14 برو ماكس أحدث إصدارات شركة آبل الأمريكية، وهو يعد أذكى إصدار لهذا العام 2022، بالإضافة إلى كونه أعلى نسخة من حيث السعر والامكانيات، وسوف نتعرف على المواصفات المسربة لهذا الجهاز بشكل عام:

شاشة كبيرة قياس 6.71 بوصة تحتل نسبة 87.3% من جسم الجهاز.

الشاشة تعمل بتقنية اللمس وتحتوي على 16 مليون لون.

تعمل الشاشة بدقة 2778×1284 بكسل.

تحتوي على زجاج مقاوم للخدش لحماية الجهاز.

معدل تحديث الشاشة 120 HZ.

يستخدم معالج A16 Bionic.

يحتوي على ذاكرة وصول عشوائي تبلغ 8 جيجابايت.

أبعاد الجهاز

الطول 163.1 مم.

العرض 74.2 مم.

السمك 7.8 مم.

الوزن 196 جم.

الألوان المتوفرة منه أزرق، أبيض، أسود.

تم تصنيعه من زجاج أمامي وخلفي بالإضافة إلى وجود إطار من الألومنيوم.

يحتوي على مستشعر التعرف على الوجه Face ID.

المعالج CPU سداسي النواة.

مساحة الذاكرة العشوائية 8 جيجابايت.

معالج رسومي Apple GPU.

مساحة الذاكرة الداخلية 128 GB/256 GB/512 GB/1 TB.

مساحة الذاكرة الداخلية 128 GB/256 GB/512 GB/1 TB. سعة البطارية 3420 ملي امبير.

الكاميرا الأمامية 12 ميجا بكسل مزدوجة.

الكاميرا الخلفية رباعية وتتكون من

12 ميجا بكسل عريضة.

12 ميجا بكسل telephoto.

12 ميجا بكسل depth.

الجهاز يدعم خاصية الشحن السريع.

الشريحة الأولى Nano Sim.

بلوتوث.

تقنية GPS.

مخرج USB.

مانع الضوضاء.

مكبر صوت.

سعر جهاز آيفون 14 برو ماكس

يبلغ سعر الموبايل في مصر 38.289 جنيه.

بينما يبلغ سعر المحمول في السعودية 5.990 ريال سعودي.

مميزات جهاز آيفون 14 برو ماكس الجديد