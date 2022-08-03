هيكسر الدنيا.. سعر ومواصفات iphone 14 Pro max هاتف أيفون 14 برو ماكس توقعات جبارة

يعد هاتف iphone 14 Pro max أيفون 14 برو ماكس هو من الهواتف الأكثر شهرة في الفترة الحالية بالرغم من أنه لم يتم إصداره حتى الآن، هناك الكثير من الأشخاص التي أصبح لديها هوس بهواتف شركة “أبل” الأميركية والتي يستغنون بها عن أي هواتف أخرى حتى وإن كانت أسعارها مرتفعة، فيرى البعض أن هواتف الأيفون تستحق الأسعار التي تقدم بها وقد لا نلومهم في ذلك فهي بالفعل مزودة بإمكانيات غير موجودة في هواتف الشركات الأخرى.

إمكانيات هاتف أيفون 14 برو ماكس iphone 14 Pro max

يتميز الهاتف بشاشة متطورة مصنوعة من زجاج الغوريلا وهو زجاج مصنوع من مادة السيراميك وعليه إطار مصنوع من مادة التيتانيوم اللامعة.

الزجاج المصنوع منه الهاتف غير قابل للكسر ولا يتسخ بسهولة حيث أن مضاد للغبار والماء ويمكنه أن يسقط حتى عمق ستة أمتار.

ويبلغ مقاس شاشة الهاتف حوالي 6.1 بوصة وتتناسب كاميرا الشاشة مع المستشعرات الجديدة.

يعمل الهاتف بنظام الـ ios 16 وهو أحدث أنظمة تشغيل هواتف الأيفون.

سعر هاتف أيفون 14 برو ماكس

تتمثل أسعار الهاتف في بعض البلدان العربية بحسب حجم ذاكرة تخزين الهاتف الداخلية في كل مما يلي:-

في سوق الولايات المتحدة الأميركية للهواتف المحمولة فإن سعر الهاتف الذي سعة تخزينه الداخلية تبلغ 256 جيجا بايت.

يبلغ 1.099 دولار أميركي وذاكرة بحجم 512 جيجا بايت سعره 1.200 دولار أميركي.

أما حجم 1 تيرا بايت سعره 1.400 دولار أميركي.

أما في سوق المملكة العربية السعودية فيتوفر جميع أحجام ذاكرة التخزين.

وتتراوح أسعار الهاتف وفقًا لسعة الذاكرة الداخلية بين 5.100 إلى 5.700 ريال سعودي.

بينما في سوق جمهورية مصر العربية فسعر الهاتف للسعة التخزينية 256 جيجا بايت.

يبلغ 29 ألف جنيه مصري والذي سعته التخزينية 512 جيجا بايت فإن سعره يصل إلى 34 ألف جنيه مصري.

وأخيرًا في سوق دولة الإمارات العربية المتحدة فإن سعر نسخة الذاكرة الداخلية 256 جيجا بايت.

يبدأ من 4.700 درهم إماراتي وسعة التخزين 512 جيجا بايت سعره يبدأ من 5.120 درهم إماراتي.

سنوات إصدار شركة “أبل” لهواتف الأيفون

تتبع شركة “أبل” الأميركية نهج مختلف عن بعض الشركات الأخرى في إصدار هواتفها الذكية وكان التسلسل الزمني للهواتف المقدمة منها كالآتي:-