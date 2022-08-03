أربع خطوات فقط …..تخلص من تقييد حساب الفيسبوك واسترجعه قبل انتهاء مهلة التقييد

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عمر شويل - جدة أربع خطوات فقط …وتخلص من تقييد حساب الفيسبوك، فمن خلال عدة خطوات بسيطة يتم التخلص من أبرز المشاكل التي تواجه أصحاب الحسابات على أشهر تطبيقات التواصل الاجتماعي وهو فيسبوك، خاصة وإذا كان هذا الحساب راجع لأحد الشركات أو صفحات يتم إدارة أعمال التسويق من خلالها، ففي خلال الفترة الأخيرة استطاع التطبيق الاستحواذ على اهتمام الملايين حول العالم وأصبح أحد أهم مواقع التواصل التي يتجه لها الأفراد نظراً لسهولة استخدامه وتعدد فوائده، الأمر الذي يشكل أزمة في حال تم تعرض الحساب إلى التقييد.

حل مشكلة تقييد حساب الفيسبوك

في البداية سيتم التعرف على أسهل خطوات متبعة من خلالها يتم تفعيل الحساب مرة أخرى على الفيس بوك:

يتم الانتقال إلى الموقع الرئيسي الخاص بتطبيق الفيس بوك. على صاحب الحساب إدخال كلاً من اسم وكلمة المرور في الموقع إذا كان من نفس الجهاز المستخدم. إذا كان من جهاز آخر يجب إدخال رمز المصادقة المرسل إلى الجوال. الدخول إلى الحساب.

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حل مشكلة تعطيل حساب الفيس بوك

تعددت الطرق والهدف واحد وهو تفعيل حساب الفيسبوك مرة أخرى، بعد أن تم تعطيله لسبب ما أو خطأ ما، وفيما يلي طريقة أخرى من خلالها يتم استرجاع الحساب مرة أخرى وتفعيله.

على المستخدم الانتقال إلى الموقع الرسمي لفيس بوك وتسجيل الدخول إليه. عليه النقر على كلمة نسيت كلمة المرور. سيتم إرسال كود التحقق إلى الهاتف الخاص بصاحب الحساب. يتم كتابة كود التحقق داخل الموقع لاستكمال عملية تسجيل الدخول. الآن لا بد من تعيين كلمة مرور جديدة خاصة بصاحب الحساب. يتم إدخال كلمة المرور الجديدة.

على المستخدم الاحتفاظ بكلمة المرور الجديدة، أو تفعيل ميزة تذكرني من خلال الجهاز المستخدم للدخول إلى الفيس.

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الفترة الزمنية لتعطيل حساب الفيس بوك

مع التطور التي تشهده مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً خاصة فيس بوك وتويتر، أصبح ربطه برقم هاتف صاحب الحساب أمر ضروري ليتم الحفاظ عليه من خطر الاختراق، فهذا الربط يساهم بشكل كبير في استرجاع الحساب مرة أخرى حال تم تقييده لأي سبب، وفيما يخص الفترة الزمنية التي خلاله يقوم بإجراءات استرجاع الحساب وتفعيله مرة أخرى لا بد أن تكون في حدود 30 يوم حتى لا يتعرض الحساب للإلغاء النهائي في حال تم تجاوز تلك المدة دون القيام بأي رد فعل.

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