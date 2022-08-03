متى ينزل ايفون 14 ومواصفات iphone 14 المتوقعة

متى ينزل ايفون 14، تعد هواتف أيفون من أفضل الهواتف التي يمكننا أن نستخدمها، وذلك يرجع إلى أنها تحتوي على العديد من المميزات التي تجعلها تتصدر سوق الهواتف بجميع دول العالم، كما شركة أبل تسعى دائمًا إلى إطلاق هواتف جديدة، وحديثة بشكل دائم، مما يجعلها تحتل السوق العالمية في للهواتف الذكية، أمس كنا نتساءل متى سوف يطرح هاتف أيفون 11، واليوم نتساءل متى سوف يطرح هاتف أيفون 14.

متى ينزل ايفون 14

الكثير من الأشخاص في جميع أنحاء الدول، وفي كل مكان، يتساءلون عن الموعد الذي سوف يتم فيه طرح هاتف أيفون 14، رغم أن سعر هذا الهاتف ليس بالقليل، ولكن إمكانيته تستحق هذا السعر، بل وأكثر، فمن المعروف أن شركة أبل تقدم أفضل الإليكترونيات الذكية، وبجودة عالية.

لقد تسرب الكثير من الاحاديث عن اتف أيفون 14، ولكن لا يوجد موعد محدد قامت الشركة بتحديده لإطلاق هذا الهاتف.

ولكن ما تم تسريبه وعرف على مواقع التواصل الاجتماعي، أن هذا الهاتف سوف يتم طرحه في هذا العام 2022، وبشكل محدد في شهر سبتمبر.

ولكن ما تم تسريبه وعرف على مواقع التواصل الاجتماعي، أن هذا الهاتف سوف يتم طرحه في هذا العام 2022، وبشكل محدد في شهر سبتمبر. ولكن شركة أبل لم تخرج عن صمتها وتؤكد هذه التسريبات ولكن على أية حال، فنحن في انتظار هذا الهاتف، الذي سوف يكون بالطبع، ذات مميزات خارقة كعادة شركة أبل.

كما أن هذا الهاتف سوف يطرح منه iphone 14، و iphone 14 pro، و iphone 14 pro max، و iphone 14 pro max g.

مواصفات أيفون 14

سوف نوضح لكم أهم المواصفات لهذا الهاتف، والتي تم تسريبها أيضًا. والتي سوف توح مميزات هذا الهاتف، والسلسة التي سوف تنتمي إليه.

تأتي شاشة هذا الهاتف بتقنية promation، والذي يمكننا من ضبط الشاشة بشكل تلقائي، كما أنها تسواي 120 هرتز.

نجد أن هذا الهاتف له حواف بسيطة، كما يوجد به كاميرا أمامية، مع خاصية التعرف على الوجه.

هذا الهاتف يحمل خاصية هامة وهي Always-on Display، هذا بالإضافة إلى الذاكرة الخاصة بهذا الهاتف، والتي تصل إلى 6 جيجابايت.

هذا الهاتف يحمل خاصية هامة وهي Always-on Display، هذا بالإضافة إلى الذاكرة الخاصة بهذا الهاتف، والتي تصل إلى 6 جيجابايت. كما نجد أن الكاميرا الخلفية تأتي بجودة 48 ميجابكسل، كما أنه يسجل الفيديو بتقنية 4K.

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في ختام هذا المقال أجبنا عن السؤال متى ينزل ايفون 14. فنحن نعلم أنكم في انتظار هذا الهاتف الجديد بكل شوق، ونحن معكم منتظرين.