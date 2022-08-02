نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شبح الهواتف مواصفات وسعر آيفون 14 بروماكس iphone Pro max المتوقع في بعض الدول في المقال التالي
عمر شويل - جدة تليفون آيفون 14 برو ماكس iphone 14 Pro Max يعد من الأفضل على الإطلاق، وأحدث هاتف من شركة أبل يرفع سقف التحديات لدرجة أنه من الصعب العثور على خطأ حقيقي في آيفون 14 بروماكس قدرته على الشحن سريع لا تزال من 30وط وتتمتع بقدارت التقريب البصري الحقيقي وتتمتع جميع الهواتف سلسه آيفون 14، نحن نطمئنك بأنك لا تفقد أي مميزات كبيرة باختيار آيفون 14 بروماكس الأرخص والاصغر حجماً وهنعرفك خلال هذا المقال مواصفات آيفون 14 بروماكس.
سعر ايفون 14 برو Max في الإمارات والسعودية ومصر وأمريكا وباقي الدول iphone 14 pro max
مميزات آيفون 14 بروماكس
- تصميم جميل وأنيق كأن الهاتف منحوت بدقه واتقان.
- سطوع الشاشة تحت أشعة الشمس، وسيره المستخدم كل شيء تقريباً بدون اي مشاكل.
- كاميرا خلفيه مطوره محسنة كثيرة وتحديداً المستشعر الرئيسي.
- الزووم البصري أصبح أفضل بشكل ملحوظ.
- بطاريه ممتازة وعمر البطارية أفضل.
- ألوان ممتارة وهائلة كآنها على الطبيعة.
- كاميرا أمامية مزدوجة تتكون من مستشعر اساسي، سماعات ستريو.
- التقاط فيديوهات 4k بمعدل30,60,24,.
- بصمه مثبت على زر الطاقة من أجل خيارات أمان أكثر
- طبقه حماية علي الشاشة من السيراميك حماية من أجل الخدوش والصدمات.
- معدل تحديث 120هرتز.
موعد إطلاق آيفون 14 بروماكس
من المتوقع أن تزيح أبل الستار عن تشكيله الهواتف آيفون 14 iphone 14 Pro Max في سبتمبر 2022 والموعد المنطقي الذي تقوم فيه الشركة الأمريكية بالإقامة.
حدث الاعلان عن الهواتف سيصل الهاتف الى ارفف المحال التجارية بعد حدث الاعلان بعده ايام، وسيكون هذا الشهر مزدحم للغاية بالنسبة الإبل نظرا الانه المتوقع أن يتم الكشف عن منتجات اخرى، بخلاف هواتف سلسله آيفون 14 برو ماكس.
أما بالنسبة للسعر، قد تبدو زياده السعر تكون منطقيه تماماً نظراً الآن الهواتف حصل على ترقيات حقيقيه تتمثل في سعه البطارية والتطور الرهيب والمميزات الهائلة في تصنيع ايفون 14 بروماكس الذي حصل على كاميرا هائلة وزوم بصري هائل.
وارتفاع السعر يرجع الي التصنيع الهائل والمميزات التي تختلف عن اي هاتف اخر ومنافسه قويه مع هواتف اخرى في نفس الفئه السعرية.
سعر ايفون 14 برو ماكس المتوقع
- كما أنه يبلغ سعر الهاتف iphone 14 Pro Max في مصر حوالي 22.500 جنيه.
- حيث أنه ربما يصل ثمن الهاتف iphone 14 Pro Max في أمريكا 1250 دولار أمريكي.
- حيث أنه بينما تصل تكلفة هذا الهاتف في الجزائر 149000 دينار.
- ثمن الهاتف في المغرب 9700 درهم.
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