مواصفات وسعر iphone 14 Pro max توقعات مذهلة لأيفون 14 برو ماكس هتكسر الدنيا

مميزات هاتف ايفون 14برو ماكس iphone 14 Pro max بنظام الحماية IOS المزود بتقنيات وتكنولوجيا من أحدث الطراز، والخاصة بشركة أبل، مما جعل انتشارها سريع جدا، واضافة ايضا المواد الزجاجية والصلبة، مما اعطى انطباع عن هذه الفئة من الهواتف تمتاز بالفخامة، وأخيرا صدر الإصدار الأخير لهاتف آيفون 14 برو ماكس، والذى امتاز بسرعة فائقة، وقدرات عالية من حجم وجودة الشاشة ودرجة السطوع ونقاء الكاميرا والصوت.

سعر ومواصفات هاتف ايفون 14 برو ماكس المتوقعة اقوي هاتف ايفون على الاطلاق

مميزات هاتف ايفون 14 برو ماكس

يتميز الهاتف آيفون ١٤ iphone 14 Pro max الجديد كليا بمزايا كثيرة جدا، وحديثة ومنها:

لون الهاتف يتواجد ٤ ألون، وهم الرمادي والفضي والذهبي والازرق، ومن هذه المميزات.

يتميز الاطار الجانبى بمواد صلبة غير قابلة للصدأ.

يتميز الظهر انه مصنوع من الزجاج غوريلا جلاس.

يتميز بمعالج Apple A16 Bionic سداسي النواه بدقة تصنيع ٤ نانومتر ذات ٦ رامات.

يتميز انه يدعم كل شبكات المحمول من بداية التقنية 2G,3G,4G,5G.

ويتميز ايضا شريحة الهاتف الميكرو المتعارف عليها لاجهزة الآيفون.

ولا يتوفر من الجهاز سواء الجهاز ذات الشريحة الواحدة.

خصائص هاتف ايفون ١٤ برو ماكس

تعد خصائص ايفون ١٤ برو ماكس الجديد iphone 14 Pro max هى الاقوى فى الوقت الحالى، لما تم اضافته من تكنولوجيا ومواد جديدة للحماية البصرية، ومن هذه الخصائص.

الشاشة وهى تمتاز بحجم ٦,٧ بوصة من نوع Super Retina XDR Oled.

وتمتاز ايضا بكثافة البيكسلات بمعدل ٤٥٧ بيكسل فى كل انش

ومعدل تحديث ١٢٠ هرتز.

وطبقة حماية مقاومة للزيوت وبصمات الأصابع مصنوعة من زجاج سيراميك مقاوم للخدش.

يمتاز الجهاز ايضا تقنية التدرج اللوني الواسع.

كما أنه وتقنية حماية العين من خلال ١٦ مليون لون يحتوى عليها الهاتف.

حيث أنه وايضا يتوفر الهاتف بعدة إصدارات من حيث المساحة١٢٨أو٢٥٦أو٥١٢ جيجابايت وأيضا ١ تيرابايت

مواصفات هاتف ايفون 14 بروماكس