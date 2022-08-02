نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الأحدث هُنا” .. تردد قناة ON DRAMA الجديد على جميع الأقمار الصناعية في المقال التالي
عمر شويل - جدة تردد قناة on drama 2022 الجديد على النايل سات، زاد البحث عن الترددات على قنوات شبكة ON على الإنترنت، والحصول على ترددات جديدة، ومشاهدة المسلسلات العربية والمصرية، بجودة HD، للدراما التي تعتبر من أكثر القنوات ازدحامًا، تحقق من تردد قناة OnDrama على نايل سات، هذا وبعد أن أوضحنا لكم في المقال السابق تردد قناة سلام الليبية سنتحدث معكم في هذا المقال عن تردد قناة سلام الليبية.
تردد قناة on drama
تحتوي شبكة القنوات على مجموعات خاصة من القنوات الفضائية، وكانت مملوكة لرجل الأعمال التونسي طارق بن عمار والمصري نجيب ساويرس، حتى استحوذ عليها أحمد أبو هشيمة من خلال شركة إعلامية مصرية في عام 2016. في عام 2008، بدأ البث على القمر الصناعي نايل سات ببرنامجين باللغتين العربية والإنجليزية.
نظرًا لأن قناة الدراما تحاول دائمًا التفاعل مع المشاهدين، فإنها تسعى جاهده لتلبية جميع احتياجات المشاهدين وتقديم البرامج والمسلسلات التي تناسب جميع الأذواق نظرًا لارتفاع نسبة المشاهدين، قرر مديرو القناة تغيير التردد القديم إلى التردد الجديد من أجل زيادة السرعة لكل قناة.
قناة أون دراما بث مباشر
على الرغم من أن قناة الدراما أصبحت من أهم القنوات الدرامية على نايل سات وعرب سات، على الرغم من مشاهدتها العالية من مختلف المجتمعات، إلا أن الموقع الرسمي للإنترنت لا يوفر البث المباشر، وتقوم بعرض الحلقات اليومية للمسلسلات والعروض والبرامج المختلفة والمتنوعة عبر تلك القناة، وذلك على مواقع فيديو يوتيوب حيث يمكن للمشتركين مشاهدة المحتوى عدة مرات وتكرار الحلقات في أي وقت، تستقبل القناة أيضًا صفحة فيسبوك رسمية بها العديد من المشتركين لمواكبة تطور القناة.
تردد قناة أون دراما على جميع الأقمار
زاد تردد القنوات على الدراما بشكل ملحوظ من مختلف شرائح المجتمع خلال هذه الفترة، وذلك لأن أصحاب المصلحة في القناة أكدوا أن تردد القنوات الجديدة له فوائد لا حصر لها بسبب الرؤية الأفضل بكثير والجودة الأعلى، وهي ذات تقنية تساعد المشاهدين على الاستمتاع بمحتوى القناة، وتردد قناة أون دراما على النحو التالي:
- التردد: 10853
- الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6
- الاستقطاب: أفقي
كيفية ضبط التردد وتحميل القناة في جهاز الاستقبال
هناك بعض الخطوات التي يجب اتباعها من أجل القيام بضبط التردد على قناة أون دراما وفقًا للتالي:-
- حدد خيارات أو إعدادات.
- حدد تثبيت قناة.
- حدد التثبيت اليدوي.
- ثم اختر نايل سات / عربسات من قائمة القمر الصناعي SatMenu.
- أدخل ترددًا جديدًا.
- انقر فوق بحث، وقم بتنزيل القناة، ثم انقر فوق تثبيت موافق
- انتظر حتى يكتمل البحث واحفظه في النهاية.
نبذة عن قناة أون دراما
تتميز قناة أون دراما بالعديد من المزايا التي يبحث عنها الجمهور والتي من بينها الآتي:-
- تجمع هذه القناة بين الدراما المصرية والعديد من المسلسلات الكوميدية لتقديم محتوى هادف يستهدف ترفيه المشاهدين.
- توفر هذه القناة جودة عالية، وعرض مستمر دون تدخل ودون انقطاع أثناء النهار.
- لاقت هذه القناة استحسان العديد من المشاهدين وهم مهتمون بما تقدمه القناة، لذا فهم يتابعون القناة في المقام الأول.
- القناة لديها فريق عمل دؤوب ونخبة موثوقة من الإعلاميين المشهورين.
- تتميز هذه القناة باستخدام أحدث وأكبر التقنيات.
- تقدم هذه القناة محتوى يتوافق مع تعاليم وتقاليد المجتمع الدينية، بل على العكس من ذلك، تحترم وتقدر آراء المشاهد.
- تضم القناة أكبر الاستوديوهات التحليلية لكرة القدم والقيام برصد كافة الأحداث التي تجرى على الساحة الرياضية، كما ان بها مجموعة من الإعلاميين المتميزين في رصد الأحداث أول بأول.
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