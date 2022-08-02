نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحميل GTA 5 Grand Theft Auto 5 الأصلية للموبيل أخر تحديث للعبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة GTA 5 من أفضل الألعاب الخاصة بالأكشن، والتي يفضلها الكثير من محبي الألعاب حول العالم، وهي لثلاث أشخاص يقومون بمجموعة من عمليات السطو المسلح في أحد مدن الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا الإصدار واحد من سلسلة من الإصدارات المميزة للعبة. Grand Theft Auto 5 من أشهر ألعاب الأكشن والمغامرات في العصر الحالي، وتسمى بلعبة سرقة السيارات الكبرى 5، ويوجد منها عدة إصدارات، وتدور أحداثها في مدينة لوس سانتوس في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يوجد مجموعة من الأشخاص المتورطين في بعض عمليات السرقة والقتل؛ لكي يتمكنوا من العيش، وتم تطويرها بواسطة روكستار نورث، وتم نشرها بواسطة روكستار جيمز، وتعمل على البلاي ستيشن والاكس بوكس وويندوز والهواتف الذكية.

مواصفات Grand Theft Auto 5 للاندرويد

لاقت شهرة كبيرة بين ألعاب الأكشن، وأصبحت عشق لملايين اللاعبين حول العالم، ويوجد بها إمكانية اللعب الجماعي، ومن مواصفاتها الآتي:

اسم اللعبة: GTA 5 للاندرويد.

الحجم: GB 1.5.

المطور: rockstar.

لغة اللعبة: English.

إصدار اللعبة: 1.10.

ترخيص اللعبة: Free.

نظام التشغيل: Android 4.

الفئة: الأكشن.

أخر تحديث: 31 يوليو 2022.

تحميل GTA 5 من جوجل بلاي

هي واحدة من أفضل سلسلة ألعاب GTA العالمية، والتي يفضلها الكثير من محبي الألعاب في العالم، يمكنك تحميل النسخة الأصلية من جوجل بلاي، فقط أتبع الخطوات الآتية:

أدخل علي متجر تطبيقات جوجل بلاي . ثم تقوم بكتابة أسم اللعبة في صندوق البحث وتبداء البحث. ثم تقوم بالضغط علي تثبيت الموجودة في صفحة المتجر بجوار اللعبة. بعد تحميل اللعبة تقوم بكتابة البيانات المطلوبة وتبداء اللعب.

إذا كنت من محبي هذه اللعبة تستطيع تحميلها على جهاز الكمبيوتر الخاص بك والاستمتاع باللعب مع أصدقائك، ولتحميلها على الكمبيوتر اتبع الخطوات الآتية:

أدخل على الموقع الرسمي للعبة . ثم أضغط على خيار التحميل للكمبيوتر. بعد ذلك سينقلك إلى صفحة أخرى أضغط على تحميل.

ولكي تستطيع لعب GTA 5 أو لاين أتبع الآتي:

أدخل على الموقع الرسمي الخاص باللعبة . ثم أختر أون لاين GTA من القائمة العلوية. ثم أضغط على أشتري الآن، واختر التي تريد شرائها.

المقتطف

GTA 5 من أفضل ألعاب المغامرات التي انتشرت في العالم، يوجد منها عدة إصدارات ويمكنك لعبها بواسطة البلاي ستيشن، الأكس بوكس، الأندرويد، ونظام تشغيل مايكروسوفت ويندوز، ويمكنك شرائها بسهولة.