نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اكواد فري فاير 2022 وكود رقصات Free Fire جديدة وكودات غير مستعملة تمنحك هدايا في المقال التالي

عمر شويل - جدة احدث اكواد فري فاير اليوم 2022 تعمل كودات Free Fire الغير مستعملة على منح اللاعب كميات من الرقصات الملائمة للعبة مع السكنات الخاصة بها، بالإضافة الى ما تمنحه من الحيوانات البرية والأليفة، كما تعمل بعض الكودات أيضا على استعادة اللعبة ومنع الحظر، فضلا عن كافة ما يحتاج إليه اللاعب من سلاح مدمر لتدمير العدو والقضاء إليه والانتصار في هذه اللعبة الحربية التي تعتبر من الدرجة الأولي في اللعب والإثارة والمغامرة الواسعة النطاق.

احدث اكواد فري فاير

تأتي الكودات الحديثة في المقام الأول من بين اكواد فري فاير المتعددة وذلك لما في هذه الكودات المشار إليها من ضمان عدم الاستعمال، حيث يرغب كافة لاعبي لعبة الحرب والقتال free fire في استبدال الاكواد الحديثة التي تعطي له السكنات والبكجات، بالإضافة الى الرقصات، وما يحتاج إليه اللاعب من أسلحة حديثة ومتطورة قد لا يستطيع الحصول عليها إلا عن طريق هذا الاستبدال للاكواد الذي لابد له أن يكون في المكان الصحيح بداخل موقع غارينا.

اكواد فري فاير 2022 غير مستعمل

عدد من اكواد free fire الحديثة التي يمكن استخدامها في موقع قارينا فري فاير Garena واستبدالها بشكل سريع بالهدايا والمكافئات وهي مايلي:

كود إلغاء الحظر فري فاير HGKASSLUEPVS ثم كود صندوق لوت الببغاء الاستوائي 4EUWRCXKPLV8 من ثم كود مكافئة العشوائيات FBSH ARE1 0RBU5 ثم كود البندقية سكن فري فاير AK FFIC RF85 4MZT ثم كود الجواهر YAPQSSRUEYVD من ثم كود المتمردين فري فاير KPHU7KHDRLKW

اكواد Free Fire صالحة للجميع 2022

هناك من اكواد فري فاير Free Fire ما يكون خاص بسيرفر معين من السيرفرات العديدة للعبة والمتمثلة في السيرفر الأوروبي، والأمريكي، فضلا عن كل من سيرفر الشرق الاوسط، وسيرفر شمال افريقيا، وفي مقابل ذلك يوجد كودات صالحة لكافة هذه السيرفرات يبحث عليها الكثير من اللاعبين عبر الكثير من المواقع الإلكترونية المهتمة باللعبة والتي منها:

كود الاستعادة فري فاير Y7PS 1HR6 23H4.

ثم كود سكار تيتان D4G1 D33S D5D4.

كودات رقصات Free Fire

تمثل رقصات Free Fire أهمية خاصة بالنسبة لمحبي اللعبة.

التي انتشرت مؤخرا في شكل كبير بين مختلف فئات المجتمع العمرية الكبار والصغار.

ويكون لكل من هذه الرقصات التي يكون منها رقصات العرش والقلب والكرسي أيضا كودات معينة وهم:

رقصة العرش Y76S 1LR6 56L1 رقصة الكرسي Y7KS 1ER6 23H1 ثم كود رقصة القلب G4D1 126E 4D5S من ثم كود رقصة نادرة 4RTX