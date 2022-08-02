نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحميل لعبة car parking 2022 سباق كار باركينج اخر إصدار للاندرويد في المقال التالي

عمر شويل - جدة كثير من عشاق الألعاب الإلكترونية يتساءلون عن كيفية تحميل لعبة car parking 2022 اخر إصدار للاندرويد، حيث تعد هذه اللعبة واحدة من أشهر الألعاب الإلكترونية، التي تتميز بكونها عبارة عن لعبة محاكاة مشهورة تم تطويرها من قبل استوديو Olzhass،وبالتالي فإن لعبة car parking حققت العديد من النجاحات خلال الفترات الأخيرة، حيث تصدرت محركات البحث بعد أن وجد عشاق العاب السيارات الرضا الكامل عن اللعبة، حيث أنها مسلية بشكل كبير لجميع الأعمار الصغار والكبار، ومن خلال هذا التقرير نوضح كيفية تنزيل لعبة car parking للاندرويد بأحدث إصدار للعبة من خلال هذا التقرير، ويمكن الآن تعرفوا على مزيد من التفاصيل من خلال هذا المقال، تابعونا.

لعبة car parking

فيما يلي بعض التفاصيل الخاصة بلعبة كار باركينج Car parking 2022:

اسم اللعبة: Car Parking Multiplayer.

حجم التطبيق: 957 MB.

الإصدار: 4.8.5.6

المتطلبات: يتوفر لأحدث هواتف الأندرويد6.0.

مميزات التعديل: بعض الأموال الغير محدودة.

آخر تحديث: في يوم 14 من شهر فبراير 2022 م.

تحميل لعبة car parking 2022 مجانا أحدث إصدار على الاندرويد

يمكن تثبيت هذه اللعبة بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول على متجر جوجل بلاي.

كتابة اسم اللعبة car parking كار باركينج داخل مربع البحث.

النقر على زر البحث.

تظهر أيقونة اللعبة يتم الضغط على كلمة تثبيت.

سيتم تثبيتها بكل سهولة خلال ثواني معدودة.

لعبة Car Parking Multiplayer

تحتوي car parking على بعض الخيارات المختلفة، والتي من ضمنها أن يكون وضع اللاعب المنفرد غير متصل بالإنترنت، ثم وضع عدد من اللاعبين على الإنترنت، يمكن الوصول لمختلف المدن واتخاذ طرق متنوعة في حالة اللعب في الوضع الجماعي عبر الإنترنت.

يجب عليك في لعبة car parking أن تقوم باختيار السيارة التي تريدها من بين السيارات المختلفة لتقاتل بها ضد المنافسين الآخرين من مختلف أنحاء العالم، حيث يتم المشاركة بين آلاف اللاعبين للقتال ضد المنافسين الآخرين لشراء مجموعة من الأسطح باستخدام هذه النقاط، كما يمكن تبديل السيارة الخاصة بك بلاعبين حقيقين، والتحدث إلى الأصدقاء عبر الصوت.

مميزات لعبة Car Parking Multiplayer اخر اصدار للاندرويد

فيما يلي بعض الخصائص المميزة لتطبيق Car Parking Multiplayer: