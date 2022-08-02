نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “أفضل طرق” .. تحويل رابط الى باركود .. حوّل الرابط الخاص بك إلى QR Code في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحويل رابط الى باركود، أصبح الباركود من أهم التقنيات المتوفرة حاليًا، عند مسح رمز شريطي ضوئيًا عن طريق ربطه بكمية كبيرة من البيانات أو تحويل ارتباط إلى رمز شريطي أو الموقع المحدد أو يمكنك الآن الوصول إلى الارتباط مباشرة، ويمكن دمج هذه الميزة في العديد من الأماكن، مما يتيح لك تضمين الرموز الشريطية في ملفات نصية أو كتب أو مواقع ويب يمكن قراءتها، مما يسهل على المستخدمين الحصول على معلومات أكثر تفصيلاً، في حين يتساءل الكثير من الناس عن كيفية تحويل الروابط إلى رموز شريطية وكيفية تحويل الرموز الشريطية الخاصة بالشخص وهو ما نوضحه لكم في السطور التالية.

ما هو رمز الاستجابة السريعة أو الباركود؟

رمز الاستجابة السريعة هو اختصار لرمز الاستجابة السريعة، وهو رمز ذو شكل فريد بنمط مخطط ومربع. لا يوجد سوى رمز شريطي متطابق واحد، ومع تقدم التكنولوجيا، يمكن لأي شخص إنشاء رمز، ويمكنك بسهولة تحويل الروابط إلى رموز شريطية، وتعد الرموز الشريطية أسهل طريقة لتوفير الوقت للمستخدمين، حيث تم استخدامها أيضًا في مجالات الشحن والنقل لأنها كانت تستخدم للإشارة إلى البضائع وأسعار البضائع.

كيفية تحويل الروابط إلى الباركود مجانا

يمكنك الآن تحويل الرابط إلى رمز شريطي، ويمكن العثور على الرموز الشريطية في التطبيقات والبرامج المجانية التي تستجيب بسرعة. يمكنك الدخول إلى الخدمة عن طريق نقل الكاميرا برمز QR أو استيرادها من معرض الصور أو الروابط أو النصوص أو رسائل البريد الإلكتروني مضمنة في الرموز الشريطية وتأتي في مجموعة متنوعة من الأشكال والأنواع، لذلك لا يمكنك فقط تحويل الروابط إلى رموز شريطية، ولكن أيضًا استخدامها في منطقة الأمان لإنشاء أشرطة لشبكة Wi-Fi، ويمكن للرمز أن تكون مشفرة QR، بدلاً من تسجيل بيانات الشبكة يدويًا، والاتصال لأغراض أخرى محددة.

كيفية تحويل الرابط الى باركود

هناك العديد من الخدمات التي يمكنها تحويل الروابط إلى رموز شريطية، لكننا نستخدم أفضل المواقع لإنشاء رموز شريطية. هذا قرد رمز الاستجابة السريعة له العديد من المزايا وأثبت فعاليته، وإذا كنت بحاجة إلى جودة عالية جدًا وشكل ولون رمز شريطي، فيمكنك تحويل الارتباط إلى رمز شريطي باتباع الخطوات التالية:

انقر فوق الرابط للوصول إلى موقع الويب QR Code Monkey.

أدخل الارتباط الذي تريد تحويله إلى رمز شريطي في حقل URL.

يمكن تلوين الرموز الشريطية بالأسود أو بأي لون من قائمة إعدادات اللون.

لإضافة شعارك الخاص أو شعار آخر في وسط الرمز الشريطي، حدد الشعار من قائمة إضافة صورة الشعار.

يمكنك تغيير شكل الرمز الشريطي في قائمة التصميم المخصصة، بحيث يمكنك الاختيار من بين مجموعة متنوعة من الأشكال.

انقر فوق الزر “إنشاء رمز الاستجابة السريعة” لإنشاء الرمز الشريطي.

سيتم عرض الرمز، ويمكنك تنزيله بالنقر فوق الزر “تنزيل” واختيار التنسيق.

أفضل طريقة لقراءة باركود QR Code

بمجرد أن تتمكن من تحويل الرابط إلى رمز شريطي أو تحويل بيانات أخرى، فإن الخطوة التالية لقراءة البيانات المضمنة في رمز الاستجابة السريعة هي خطوة أخرى، سواء كان رمزًا شريطيًا خاصًا بك أم لا. سواء كان رمزًا شريطيًا أم لا، استخدم أحد ماسحات الباركود، حيث أن هناك العديد من البرامج المتاحة، لكننا نستخدم أفضل برنامج يسمى QR Scanner، ويتيح لك ذلك قراءة جميع أنواع الرموز الشريطية واستخدامها في الخطوة التالية: