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عمر شويل - جدة استرجاع حساب سناب شات بدون ايميل ورقم جوال ، يتساءل الكثير من الناس عن كيفية استرداد حساب Snapchat بدون بريد إلكتروني ورقم جوال ، أشهر تطبيق اتصالات فيديو في العالم ، خاصة في الوطن العربي. وفقًا للإحصاءات ، يقضي مستخدمو التطبيق ما لا يقل عن 30 دقيقة يوميًا على Snapchat .

وبالتالي تزداد مشاهدات الفيديو. Snapchat ينمو بمعدل 400٪ سنويًا بشكل يومي ، وبلغ إجمالي قاعدة مستخدمي التطبيق 150 مليونًا ، واستمر في الزيادة بمرور الوقت حتى تم الإشادة به من قبل العديد من المؤسسات ، خاصة وأن العالم يعاني مؤخرًا بسبب الوباء ، فترة الإغلاق.

استرجاع حساب سناب شات بدون ايميل ورقم جوال

1- أولاً ، عليك الذهاب إلى صفحة تسجيل الدخول الخاصة بموقع Snapchat.

2- ثم يمكنك الضغط على زر نسيت كلمة المرور.

3- بعد ذلك اضغط على خيار استعادة كلمة المرور برقم الهاتف.

4- يرسل Snapchat بعد ذلك رقم التحقق إلى رقم الهاتف المرتبط بحسابك.

5- ثم اضغط على خيار Continue وادخل كلمة مرور جديدة.

طريقة استرجاع حساب سناب شات عن طريق الدعم الفني

هناك أكثر من طريقة لاستعادة حساب سناب شات الخاص بك باتباع بضع خطوات بسيطة ، خاصة بدون بريد إلكتروني أو رقم هاتف: –

• أولاً ، يمكنك الانتقال مباشرةً إلى صفحة الاتصال بالدعم الفني لـ Snapchat عبر هذا الرابط.

• يمكنك بعد ذلك تحديد خيار تسجيل الدخول إلى حسابي ، لكن لا يمكنني التحقق من البريد الإلكتروني (البريد الإلكتروني) أو رقم الهاتف.

• بعد ذلك يجب النقر فوق أيقونة Yes وإدخال البيانات المطلوبة.

• ثم اشرح المشكلة التي تواجهها للحصول على الحل المناسب.

استعادة حساب سناب شات بدون رقم جوال

الطريقة الثانية لاسترداد حساب Snapchat الخاص بك هي عدم الحاجة إلى رقم هاتف محمول ولكن باستخدام بريد إلكتروني: –

• الخطوة الأولى هي تسجيل الدخول إلى موقع Snapchat.

• ثانيًا ، من الواجهة الرئيسية ، عليك النقر فوق خيار نسيت كلمة المرور.

• بعد ذلك ، عليك النقر فوق رمز استعادة كلمة المرور من عنوان بريدك الإلكتروني.

• يجب عليك التحقق من بريدك الإلكتروني ، حيث ستجد هناك رابط Snapchat الذي أرسله إليك ويمكنك تغيير كلمة المرور للرقم الجديد.

• يمكنك بعد ذلك تسجيل الدخول بسهولة إلى حسابك عن طريق إدخال كلمة المرور الجديدة.