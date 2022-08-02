نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استقبل أحدث تردد قناة أون تايم سبورت On Time Sports hd الرياضية 1 / 2 / 3 في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر لكل الباحثين عن التردد الجديد لقنوات اون تايم سبورت تردد قناة أون تايم سبورت الجديد 2022 على النايل سات وجميع الأقمار الصناعية الأخري، والذي يتصدر موقع البحث “جوجل”؛ حيث يبحث الأشخاص عن تردد القناة الجديد خاصة بعد انطلاق بطولة الدوري المصري الحالي، بالإضافة إلى العديد من البرامج الرياضية التي يقبل على مشاهدتها الكثير من محبي ومتابعي كرة القدم والأحداث الرياضية في كل مكان، خاصة وأن القناة تقوم بتقديم عرض مستمر وبث مباشر لتلك البرامج.

أحدث تردد قناة أون تايم سبورت

وتعتبر قناة أون تايم سبورت On Time Sports hd واحدة من أهم القنوات الرياضية على الساحة، وكانت قد عُرفت في بداية الأمر تحت اسم قناة “أون سبورت“، ولكن مؤخرا عُرفت تحت مسمى أون تايم سبورت، نظرا لدمجها مع قناة “تايم سبورت“، ليتم بث القناتين من خلال قناة فضائية واحدة.

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تردد قناة أون تايم سبورت1 الجديد

التردد 10853

معامل تصحيح الخطأ 5/6

معدل ترميز 27500

استقطاب أفقي

تردد قناة اون تايم سبورت 2

تردد قناة اون تايم سبورت 2 الجديد 11681

الاستقطاب أفقي

تصحيح الخطأ 5/6

الترميز 27500

تردد قناة اون تايم سبورت 3

التردد الجديد 12303

الاستقطاب أفقي

تصحيح الخطأ 5/6

الترميز 27500

تردد قناة أون تايم سبورت On Time Sports hd

وتتميز القناة بجودتها العالية وكفاءة صورتها ونقاء صوتها؛ حيث تعتمد على أحدث التقنيات والتكنولوجيات الحديثة في بث المحتوي الذي تقوم بتقديمه من خلال شاشتها الفضائية، وهي قناة مجانية يمكنك استقبالها ومشاهدتها في أي وقت وكل مكان؛ حيث تُبث من خلال القمر الصناعي النايل سات دون أي رسوم أو اشتراكات أو تشفير كغيرها من القنوات الرياضية الأخري.

يمكنك متابعة قناة اون تايم سبورت على الفيس بوك من هنا … “قناة اون تايم سبورت”

On Time Sports hd

ويمكنكم بعد ضبط وبرمجة معلومات قناة اون تايم سبورت وتردداتها الصحيحة على أجهزة الرسيفيرات الخاصة بكم مشاهدة القناة ومتابعة كل ما تقوم بتقديمه بشكل مجاني بسهولة ويسر، كل ما عليكم هو ادخال تلك المعلومات التي سنعرضه لكم أدناه بشكل صحيح على جهاز الاستقبال الخاص بكم والبحث عن القناة ومتابعة كل ما تقوم بتقديمه على مدار ساعات اليوم مجانا، كما يمكنكم متابعة القناة واستقبالها على التليفزيون الأرضي عبر التردد التالي UHF 32.