بالخطوات شاهد كيفية تحميل لعبة fortnite وطرق تحديث اللعبة

طرق تحديث وتحميل لعبة fortnite والتي تعد من العاب battle royale والتي تتشابه بشكل كبير للعبة ببجي، فهي تضم كذلك 100 لاعب يمكن أن يلعبون بشكل منفرد أو مجموعات تضم 4 لاعبين، وقد استطاعت اللعبة في وقت قصير تحقيق أرقام كبيرة من حيث عدد مرات التحميل، مما أنها حققت أرباح كثيرة منذ أن تم طرحها على المتاجر الالكترونيه المختلف، وهي تتوفر في عدة نسخ سواء للاندرويد والايفون وكذلك الويندوز، وسوف نتعرف على طريقة تحميل اللعبة، فتابعونا.

تحميل لعبة Fortnite 2022 للكمبيوتر بالخطوات

عند إصدار لعبة Fortnite تم إصدارها بأكثر من نظام تشغيل حتى تتناسب مع الأنظمة المختلفة، وعلى الرغم من أنها جميعاً العاب موبايل إلا أن هناك من يفضل اللعب بنظام الويندوز وهذه هي خطوات تحميل لعبة فورت نايت:

الذهاب بشكل مباشر إلى أحد متصفحات الإنترنت.

الدخول على موقع فورت نايت Fortnite النسخة الجديدة 2022.

انقر على أيقونة التحمل، عند ظهور اقتراحات قم باختيار إصدار تشغيل الكمبيوتر.

عليك الضغط على أمر التسجيل، وقم بكتابة كافة المعلومات التي سوف تطلب منك، حتى تتمكن من الحصول على حساب خاص بك جديد على الموقع.

قم بالضغط على زر إنشاء لكي تتمكن من بدأ عملية إنشاء حساب.

سوف تجد مجموعة من النسخ قم باختيار النسخة التي تتوافق مع جهاز الكمبيوتر الخاص بك، وبعدها انقر على مساق التحميل.

بعد ذلك عليك التوجه إلى مساق التحميل، حتى تقوم بتشغيل وتنصيب اللعبة.

خطوات تحميل Fortnite للأندرويد والايفون

لكي يتم تحميل لعبة فورت نايت 2022 للموبايل سواء كان لنظام الاندرويد أو الايفون عليك أن تقوم بإتباع الخطوات التالية، والتي يسهل القيام بها: