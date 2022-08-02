أقوي هاتف Apple سعر ومواصفات ايفون 14 برو ماكس iphone 14 Pro Max المتوقعة في أمريكا والدول العربية

سعر ومواصفات ايفون 14 برو ماكس iphone 14 Pro Max تزايد البحث مؤخرا عن مواصفات ايفون برو ماكس خاصة مع قرب طرحه داخل الأسواق، وذلك وفقا لما أعلنت عنه الشركة المنتجة Apple، والتي دوما ما تبهرنا باصدراتها المتميزة ذات المواصفات الخلابة، ويمكن من خلال هذا المقال توضيح بعض المعلومات التي تخص هذا الهاتف، تابعونا لمعرفة المزيد.

سعر ومواصفات ايفون 14 برو ماكس iphone 14 Pro Max المتوقعة في جميع الدول العربية

مواصفات ايفون 14 برو ماكس

فيما يلي نوضح لكم بعض المواصفات التي يتسم بها هذا الهاتف iphone 14 Pro Max ، وذلك كالتالي:

يتمتع بذاكرة عشوائية قدرها 6 جيجا بايت، وبطارية سعتها 4500 مللي أمبير.

الشاشة مصنوعة زجاج معالج وتتميز بقدرتها على مقاومة الغبار والزيوت.

متوفر بأربعة ألوان والتي تتمثل في كل من “الفضي، الذهبي، الأسود، الرمادي”.

يبلغ طول الهاتف 163.1 مل وأما العرض 74.2 مل بينما يبلغ السمك 7.8 مل.

يقدر وزن هذا الهاتف بحوالي 196 جرام ومتوفر عدة ألوان منها “الأزرق، الأبيض، الاسود”.

الكاميرا مكونة من ثلاثة كاميرات سعة كل واحدة منها 12 بكسل.

سعر هاتف 14 برو ماكس iphone 14 Pro Max

يبلغ قيمة أيفون برو ماكس في السعودية حوالي 4100 ريال سعودي، بالإضافة إلى ما يلي:

تصل قيمة الهاتف في الجزائر إلى 149000 دينار.

سعر الهاتف في المغرب يبلغ 9700 درهم.

ثمن الهاتف في مصر يصل إلى 22500 جنيه.

يصل سعر الهاتف في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 1250 دولار أمريكي.

موعد طرح هاتف آيفون 14 برو max

أعلنت بعض المصادر التي لها صلة وثيقة بشركة أبل الأمريكية عن موعد إطلاق هاتف أيفون 14 برو ماكس iphone 14 Pro Max ، والذي يتمثل فيما يلي: