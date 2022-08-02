Asus Zenfone 9 أقوي هواتف شركة Asus | مواصفات ومميزات الهاتف

Asus Zenfone 9 إصدار جديد آخر مميز ينضم إلي مجموعة الهواتف الذكية والأجهزة المحمولة الخاصة بشركة Asus لعام 2022. حيث أعلنت الشركة منذ أيام عن إطلاق أحدث هواتفها ضمن عائلة الـZenfone الخاصة بها وهو هاتف Asus Zenfone 9. يأتي الهاتف خليفة الإصدار السابق للشركة Asus Zenfone 8 والذي حقق نجاح كبير بين عدد كبير من المستخدمين بما قدمه من مواصفات ومميزات ممتازة. وكالعادة تسير الشركة علي نفس الخطي وتقدم في هذا الإصدار الجديد أحدث تكنولوجيا الهواتف الذكية حتي الآن. فالهاتف يأتي مع أحدث معالجات شركة كوالكوم وأقواها وهو معالج Snapdragon 8+ Gen 1 ، والذي يتوفر حتي الآن في عدد قليل من الهواتف مثل : Xiaomi 12s ، Xiaomi 12s pro ، Xiaomi 12s Ultra. كما يأتي الهاتف أيضاً بشاشة Super AMOLED مع درجة سطوع عالية تصل إلي 1100 شمعة وبمعدل تحديث 120 هيرتز. كذلك يأتي الهاتف بنظام كاميرات مميز مع كاميرا أساسية بدقة 50 ميجا بكسل. بالإضافة إلي وجود بطارية بحجم 4300 مللي أمبير وبسرعة شحن 30 وات. خلاصة القول تقدم شركة Asus فلاج شيب جديد بمواصفات ممتازة ورائدة لتنافس به العديد من هواتف الشركات الأخري مثل Iphone 13 ، Samsung S22 ، أو Google pixel 6. وفيما يلي نتعرف علي مواصفات وسعر موبايل Asus Zenfone 9 الجديد.

مواصفات هاتف Asus Zenfone 9 :

‌أولاً: يأتي الهاتف بوزن يقدر بحوالي 169 جراماً.‌

يأتي أيضاً بخامات تصنيع من نوع Polymer في ظهر الهاتف ، بالإضافة إلي وجود إطار من الألومنيوم حول جسم الهاتف.‌

في ظهر الهاتف ، بالإضافة إلي وجود إطار من الألومنيوم حول جسم الهاتف.‌ يتوفر الهاتف أيضاً بدعم تركيب شريحتي إتصال من نوع Nano Sim ، يتوفر أيضاً بدعم شبكات الإتصال الجيلين الرابع والخامس معاً.‌

، يتوفر أيضاً بدعم شبكات الإتصال الجيلين الرابع والخامس معاً.‌ لكن الهاتف لا يأتي بإمكانية زيادة مساحة التخزين المتاحة ، وذلك لعدم توافر مدخل كارت الميموري الإضافي.‌

كما يأتي الهاتف أيضاً مع دعم مقاومة الغبار ورذاذ الماء بشهادة IP68 ، حيث يمكن وضع الهاتف تحت الماء علي عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة فقط.‌

، حيث يمكن وضع الهاتف تحت الماء علي عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة فقط.‌ يحتوي الهاتف أيضاً علي شاشة من نوع Super AMOLED بحجم 5.9 إنش ، تأتي أيضاً بجودة FHD+ مع دقة 1080×2400 بكسل مع كثافة بكسلات تصل إلي حوالي 445 بكسل لكل إنش.

بحجم 5.9 إنش ، تأتي أيضاً بجودة مع دقة بكسل مع كثافة بكسلات تصل إلي حوالي 445 بكسل لكل إنش. تأتي أيضاً شاشة الهاتف بدعم خاصية HDR10+ ، لتوفير درجة وضوح أفضل لمحتويات الشاشة.‌

، لتوفير درجة وضوح أفضل لمحتويات الشاشة.‌ كما تصل درجة سطوع الشاشة إلي حوالي 1100 شمعة ، لتوفير درجة إضاءة عالية للشاشة حتي في وجود أشعة الشمس.‌

شمعة ، لتوفير درجة إضاءة عالية للشاشة حتي في وجود أشعة الشمس.‌ شاشة الهاتف أيضاً تأتي بدعم معدل تحديث جديد وأعلي يصل إلي 120 هيرتز ، لتوفير السرعة والسلاسة في الحركة والتنقل علي الشاشة.‌

هيرتز ، لتوفير السرعة والسلاسة في الحركة والتنقل علي الشاشة.‌ أما عن حماية الشاشة فتوجد طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass Victus ، لحماية الشاشة ضد الكسر أو الخدش.‌

، لحماية الشاشة ضد الكسر أو الخدش.‌ كما تأتي شاشة الهاتف أيضاً بدعم خاصية Always On Display ، لعرض الاشعارات علي شاشة قفل الهاتف.

أداء الهاتف :

‌يعمل هاتف Asus Zenfone 9 بأحدث إصدار لنظام التشغيل Android 12 من جوجل ، بالإضافة إلي وجود واجهة مستخدم Asus الخاصة بهواتفها وهي ZenUI.‌

بأحدث إصدار لنظام التشغيل من جوجل ، بالإضافة إلي وجود واجهة مستخدم الخاصة بهواتفها وهي كما يحتوي أيضاً علي أحدث وأقوي معالجات شركة كوالكوم وهو Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 ، والذي يتوفر بدقة تصنيع 4 نانو متر.‌

، والذي يتوفر بدقة تصنيع 4 نانو متر.‌ يعمل معالج الهاتف بنواة أقوي من نوع Cortex-X2 ، وتتوفر بتردد يصل إلي 3.19 جيجا هيرتز.‌

، وتتوفر بتردد يصل إلي 3.19 جيجا هيرتز.‌ بالإضافة إلي وجود ثلاثة أنوية أخري من نوع Cortex-A710 ، وتتوفر تلك بتردد يصل إلي 2.75 جيجا هيرتز.‌

، وتتوفر تلك بتردد يصل إلي 2.75 جيجا هيرتز.‌ كما يوجد أيضاً أربعة أنوية باقية من نوع Cortex-A510 ، أما عن هذه فتتوفر بتردد يصل إلي حوالي 1.80 جيجا هيرتز.‌

، أما عن هذه فتتوفر بتردد يصل إلي حوالي 1.80 جيجا هيرتز.‌ أما بالنسبة لوحدة معالجة الرسوميات GPU الموجودة في الهاتف ، فتأتي من خلال شركة Qualcomm مع معالج من نوع Adreno 730 .‌

الموجودة في الهاتف ، فتأتي من خلال شركة مع معالج من نوع .‌ يتوفر من الهاتف ثلاثة اصدارات من سعة التخزين المتاحة وهم كالآتي : 128 جيجا مع 8 جيجا رام ، 256 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو 256 جيجا مع 16 جيجا رام.‌

كما تتوفر ذاكرة التخزين الداخلية في الهاتف من النوع السريع UFS 3.1 ، مع رامات من النوع السريع أيضاً LPDDR5.

كاميرا هاتف Asus Zenfone 9 :

‌يأتي الهاتف مع كاميرا سيلفي أمامية بدقة 12 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.5 ، تتوفر أيضاً بدعم خاصية Dual-Pixel PDAF مع تصوير الفيديوهات بجودة 4K.

مع تصوير الفيديوهات بجودة 4K. كما يوجد أيضاً في ظهر الهاتف إعداد ثنائي للكاميرات الخلفية : الأساسية تأتي بدقة 50 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.9 .‌

تأتي أيضاً بمستشعر من نوع SONY IMX766 مع دعم خاصية الـPDAF والتثبيت البصري Gimbal OIS .‌

مع دعم خاصية والتثبيت البصري .‌ أما عن الكاميرا الثانية فتأتي بدقة 12 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.2 وتستخدم في التصوير الواسع Ultra wide .‌

.‌ تأتي تلك الكاميرا أيضاً بزاوية تصوير واسعة 113° مع دعم خاصية الـAF وبمستشعر من نوع SONY IMX363 .‌

وبمستشعر من نوع .‌ تتوفر كاميرات الهاتف بدعم خاصية HDR مع تصوير Panorama ، بالإضافة إلي وجود فلاش ليد بجانب الكاميرات.‌

مع تصوير ، بالإضافة إلي وجود فلاش ليد بجانب الكاميرات.‌ يمكن للهاتف أيضاً تصوير الفيديوهات بجودة عالية حتي الـ8K مع معدل التقاط 24 إطار لكل ثانية.‌

مع معدل التقاط إطار لكل ثانية.‌ بالإضافة أيضاً إلي دعم للتصوير بجودة 4K مع دقة 2160 بكسل ، وذلك بمعدل التقاط 30/60/120 إطار لكل ثانية.‌

مع دقة 2160 بكسل ، وذلك بمعدل التقاط إطار لكل ثانية.‌ وكذلك التصوير بجودة FHD أيضاً مع دقة 1080 بكسل وبمعدل التقاط 30/60/240 إطار في الثانية.‌

أيضاً مع دقة 1080 بكسل وبمعدل التقاط إطار في الثانية.‌ ذلك ويأتي أيضاً بدعم خاصية Gyro-EIS الخاصة بالتثبيت الإلكتروني للهاتف أثناء تصوير الفيديوهات.

مواصفات أخري للهاتف :

‌يأتي هاتف Asus Zenfone 9 بسماعات خارجية ثنائية من نوع ستيريو ، توفر تجربة صوتية عالية ومميزة.

بسماعات خارجية ثنائية من نوع ستيريو ، توفر تجربة صوتية عالية ومميزة. كما يأتي أيضاً مع مدخل الـ3.5 مللي الخاص بتركيب سماعة الأذن.‌

يتوفر الهاتف بدعم خاصية الـNFC.‌

لكن لا يأتي بدعم شبكات الراديو FM.‌

تأتي بصمة الاصبع الموجودة بالهاتف في الجانب مدمجة مع زر الباور ، مع دعم إمكانية فتح الهاتف ببصمة الوجه عن طريق خاصية الـFace Unlock .‌

.‌ كما يأتي الهاتف بدعم مجموعة من مختلف المستشعرات مثل : التقارب ، التسارع ، البوصلة ، وأيضاً الجيروسكوب.‌

يحتوي الهاتف علي بطارية من نوع ليثيوم بوليمر بحجم 4300 مللي أمبير ، تتوفر بدعم خاصية الشحن السريع بقدرة 30 وات.‌

مللي أمبير ، تتوفر بدعم خاصية الشحن السريع بقدرة وات.‌ تأتي أيضاً مع دعم خاصية الشحن اللاسلكي العكسي.‌

كذلك يأتي مدخل الشحن بالهاتف من نوع Type C 3.0 السريع وأحدث إصدار ، بالإضافة إلي دعم خاصية OTG.‌

السريع وأحدث إصدار ، بالإضافة إلي دعم خاصية أخيراً : يتوفر من الهاتف أربعة اختيارات من الألوان المتاحة وهم كالتالي : الأسود ، الأزرق ، الأحمر ، والفضي أيضاً.

سعر هاتف Asus Zenfone 9 :