مواصفات وسعر هاتف اوبو رينو ٨ oppo reno 8 الجديد داخل وخارج مصر

يتساءل الكثير من الاشخاص عن هواتف أوبو رينو النسخة الثامنة، والتي تم طرحها في الأسواق مؤخرا، حيث تعد هواتف شركة أوبو من أكثر الهواتف مبيعا داخل وخارج مصر، حيث يدعم هذه الجهاز توفير شبكات أتصال قوية، مثل هواتف أوبو المعتادة، كما أنه يأتي بمعالج قوي وسريع يدعم تشغيل أفضل وأقوي الألعاب دون أن يؤثر على سرعة وكفاءة الجهاز، ولذلك سوف نوضح لكم في هذا المقال تفاصيل هذا الهاتف، وأسعاره في كثير من الدول العربية.

معلومات عن هواتف أوبو رينو٨

عند يتم أصدر أي هاتف جديد من شركة أوبو يكون محط اهتمام وتساءل العديد من الأفراد، نظر لقوة وتفرد أجهزة أوبو، ولذلك نوضح لكم أهم المعلومات والتفاصيل عن هذا الهاتف، لمحبين استخدام الكاميرا، يأتي هاتف أوبو رينو ٨ بكاميرا خلفية تبلغ عدستها ٥٠ ميجا بكسل مما يجعلك تسجل أنقي صور للفيديوهات الخاصة بك، وكاميرا أمامية بعدسة ٣٢ ميجا بكسل لالتقاط أجمل صور السليفي. يأتي الجهاز مزود بنسخة ١٢ لنظام الأندوريد، كما أنه قوى الشاحن السريع به تصل إلى ٦٥ وات مما يجعلك تشحن الهاتف في نصف ساعة. تأتي الشاشة بمعدل تحديث يصل إلى ١٢٠ هيرتز، كما أنه يمكنك مشاهدة الشاشة بشكل واضح تحت أشعة الشمس. يصل حجم البطارية في هذا الهاتف إلى ٤٥٠٠ ملى أمبير، تكفي لتشغيل الجهاز لمدة يوم كامل.

أسعار موبايل أوبو رينو ٨ داخل وخارج مصر

ونتابع معكم أهم الأسعار التي تم طرحها للهاتف في في أهم الدول العربية وإليكم الأسعار موضحة كالتالي.