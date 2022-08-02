انت الان تتابع خبر 3 أجهزة تتربع على عرش سوق الهواتف عالميا.. هل تفوقت سامسونج على أبل؟ والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - رجحت 3 هواتف ذكية كفة سامسونج وأبل في مبيعات الأجهزة خلال الربع الثاني، ووضعتهما في قمة التصنيف.

وتدعمت مبيعات سامسونج من الهواتف بالأداء القوي لكل من Galaxy A13 وسلسلة Galaxy S22، بين دعمت أجهزة آيفون 13 مبيعات أبل.

ورغم تصدر سامسونج وأبل قمة مبيعات الهواتف الذكية، إلا أن قائمة الـ10 الأفضل شهدت غزوا من الشركات الصينية.

وفقا لأبحاث (Omdia)، جاءت نتائح سوق الهواتف الذكية في الربع الثاني من 2022، أسوأ من نتائج الربع الأول من نفس العام، كما أنها شهدت تراجعا مقارنة بنتائج الربع الثاني من عام 2021.

وسجلت مبيعات الهواتف الذكية حول العالم في الربع الثاني من 2022، نحو 293.7 مليون هاتف ذكي، تم شحنها في الأشهر من أبريل/نيسان، وحتى يونيو/حزيران من العام الجاري.

وفي الربع الأول من 2022 بلغ مبيعات الهواتف الذكية نحو 307.7 مليون هاتف ذكي، أما في الربع الثاني من 2021 فسجلت المبيعات نحو 303.3 مليون هاتف، وفقا لـ"gsmarena".

واحتلت شركة سامسونج الكورية الجنوبية المركز الأول في مبيعات الهواتف الذكية عالميا، في الربع الثاني من عام 2022، وسجلت مبيعات 62.2 مليون هاتف.

ودعمت شركة سامسونج مبيعاتها في الربع الثاني من 2022، بسبب الأداء القوي لأجهزة مثل Galaxy A13 وسلسلة Galaxy S22.

بينما احتلت شركة أبل الأمريكية المركز الثاني في مبيعات الهواتف الذكية خلال الربع الثاني من 2022، وسجلت 48.9 مليون هاتف حول العالم، بدعم من الأداء القوي لسلسلة هواتف iPhone 13.

احتلت كل من شركات Xiaomi وOppo وvivo المراكز الثالث والرابع والخامس على التوالي، لكن الثلاثة سجلوا مبيعات أقل بنسبة (-20%) مقارنة بالعام الماضي.

وباعت شركة شاومي في الربع الثاني 39.4 مليون هاتف، بينما سجلت مبيعات أوبو نحو 25.7 مليون هاتف، وبلغت مبيعات فيفو 24.8 مليون هاتف.

نظرًا لتركيزها الكبير على السوق المحلية، حققت Honor زيادة بنسبة 125.4% في المبيعات على أساس سنوي، وحصلت على المركز السادس بشحن أكثر من 15.1 مليون جهاز.

وجاءت ريلمي في المركز السابع بمبيعات بلغت 13.4 مليون هاتف، وسجلت Motorola نموا بنسبة 19.8%، وباعت 12.7 مليون هاتف لتحتل بها المركز الثامن.

بينما سجلت Tecno نموا بنسبة 22.5% أفضل من العام الماضي، وباعت نحو 8.7 مليون هاتف ذكي وضعتها في المركز التاسع.

وفي المركز العاشر جاءت شركة هواوي الصينية بإجمالي مبيعات في الربع الثاني من 2022 بلغت نحو 6.4 مليون هاتف.