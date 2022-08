انت الان تتابع خبر تليفون هيجننك .. مواصفات وأسعار هاتف Nothing Phone 1 Lite الجديد والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أبدعت الشركة البريطانية Nothing والمملوكة لرائد الأعمال Carl Pei فى إنتاج هاتف Nothing Phone 1 Lite والتى يعتبر من أفضل الهواتف فى السوق ، حيث يعد الهاتف من الفئة الرائدة ويحتوى على مواصفات ممتازة وسعر مناسب لإمكانياته بالاضافة الى تصميم جذاب وأنيق .

مواصفات هاتف Nothing Phone 1 Lite الجديد

ووفقاً للمعلن فإن التحفة الجديدة Nothing Phone 1 Lite سوف يضم إمكانيات رائدة ، منها شاشة من نوع OLED، يبلغ قياسها 6.55 بوصة، وبجودة عرض FHD+، وبدقة 1080 × 2400 بكسل، تدعم معدل تحديث متكيف يبلغ 120 هرتز، مع ذروة سطوع 1200 شمعة ، ومعدل أخذ عينات يعمل باللمس 240 هرتز، محمية بطبقة حماية قوية من نوع Corning Gorilla Glass 5.

وقد نشر موقع “gsmarena” فى آخر تقاريره ، إن هاتف Nothing Phone 1 Lite سوف يعتمد فى تشغيله على معالج كوالكوم ثماني النواة من نوع Snapdragon 778G + المطور بدقة تصنيع 6 نانومتر، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت، من نوع LPDDR5، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت من نوع UFS 3.1.

وتابع الموقع ان شركة Nothing الجديد Nothing Phone 1 Lite، سيأخذ هذا الطراز نفس مواصفات Nothing Phone (1)، مع ظهر زجاجي عادي مع الاستغناء عن واجهة LED Glyph الفخمة، بالإضافة إلى عدم وجود شحن لاسلكي.