معرفة رصيد وي المصرية للاتصالات

تعتبر شركة وي من أبرز شركات الاتصالات المصرية، وذلك يرجع إلى طرحها للخدمات المميزة لعملائها، ودائمًا ما يرغب العميل في معرفة رصيد وي، وذلك بهدف تجديد الرصيد، ومعرفة مدى استهلاكه، فشركة وي قد أتاحت أكثر من طريقة لمعرفة الرصيد، وهذا ما سنقوم بإيضاحه بشكل مفصل داخل هذا المقال.

معرفة رصيد وي

إليكم الخطوات الخاصة لمعرفة الرصيد المتبقي وي بهذا الشكل الآتي ذكره:

يقوم المستخدم في البداية الأمر بالتوجه إلى قائمة الاتصالات، ومن ثم إدخال ذلك الكود: #550*.

ومن بعدها يقوم بالذهاب على زر الاتصال، وسيظهر له القيمة المتبقية من رصيده في غضون ثواني، فهذه الخدمة تكلفتها حوالي 0.05 قرش، أي تكلفتها لا تذكر.

ومن خلال هذا الرقم: 111، فيمكن لأي عميل أن يقوم بمعرفة القيمة المتبقية لرصيده، وذلك عن طريق التواصل مع خدمة عملاء شركة وي.

ولكي يتم الاستفادة من خدمة سلفني المقدمة من شركة وي، فعلينا إدخال ذلك الكود: #405*.

وفي حال رغبة العميل في معرفة رقم هاتفه الخاص بشركة وي، فيجب عليه إدخال ذلك الكود: #688*.

ولكي يتم الاستعلام عن الباقات المقدمة من شركة وي، فعلى العميل إدخال ذلك الكود: #414*.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي عبر المصرية للاتصالات

تتم عملية الاستعلام بالشكل الصحيح عن طريق اتباع تلك الخطوات الآتية:

يقوم العميل في البداية بالتوجه بصورة مباشرة إلى الصفحة الرسمية لشركة وي عبر الإنترنت، وذلك يتم عن طريق الموقع الرسمي المصرية للاتصالات.

ومن بعدها يقوم العميل بإدخال رقم هاتفه داخل مربع البيانات المخصص لذلك.

ثم يقوم بإدخال الكود الخاص بالمنطقة التابع إليها، وفي حال التأكد من صحة البيانات المدخلة، فهنا تأتي خطوة النقر على أيقونة اظهر الفواتير.

ومن بعد ذلك سيظهر أمام العميل صفحة بها كافة التفاصيل الخاصة بقيمة رصيده المتبقية.

وفي الختام نكون قد أوضحنا لكم كافة الطرق التي تدار حول معرفة رصيد وي، فعلينا الالتزام بكل تفصيله قد ذكرناها، كي نتمكن من الاستفادة من كل خدمة تقدمها شركة وي، كما عرضنا أكواد مخصصة لأكثر من خدمة تقدمها الشركة لعملائها.