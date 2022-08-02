نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة شحن كارت اتصالات فكة 10 جنيه في المقال التالي

عمر شويل - جدة يرغب الكثيرون في معرفة طريقة شحن كارت اتصالات فكة 10 جنيه باعتباره إحدى الكروت المميزة التي تقدمها الشركة لعملائها والذي يضمن الحصول على العديد من الخدمات المتميزة لمدة أسبوع كامل، تقوم شركة اتصالات بابتكار مجموعة من الأفكار لكروت الشحن وأهمها كروت الفكة لذا وجب التنويه عن طريقة شحنه بالتفصيل وهذا ما سنقوم بتوضيحه في السطور القادمة.

طريقة شحن كارت اتصالات فكة 10 جنيه

أتاحت شركة اتصالات العديد من الطرق التي تمكن العميل من شحن كارت فكه فئة 10 جنيه حتى يتسنى لعملائها الكرام اختيار الطريقة المناسبة، فيما يلي توضيح ذلك:

خدش الكارت برفق ومن ثم كتابة الكود التالي:*555* رقم الكارت المكون من 14 رقم # ثم الضغط على زر اتصال.

كما يمكن الشحن عن طريق الاتصال بخدمة العملاء على مدار اليوم على الرقم التالي:333.

أتاحت الشركة إمكانية التواصل مع خدمة العملاء من خلال الهاتف الأرضي وذلك على الرقم التالي: 16511 وذلك حرصًا من الشركة على خدمة عملائها وحل جميع مشكلاتهم والرد على استفساراتهم بالتفصيل.

كارت اتصالات فكة فئة 10 جنيه

قدمت شركة اتصالات لعملائها الكرام كارت فئة 10 جنيه حيث يقدم هذا الكارت المميزات التالية:

يستمر لمدة أسبوع واحد من تاريخ الشحن بداية من إدخالة وإدخال الكود لهاتفك المحمول.

يقدم هذا الكارت 450 ميكس أو دقائق.

إضافة إلى 900 ميجا و300 ميجا يمكنك الاستفادة بها نت فيديو أو سوشيال أو مكالمات.

الشروط والأحكام

قامت شركة اتصالات بوضع مجموعة من الشروط والأحكام لضمان حصول العميل على أعلى خدمة فيما يلي عرض أهم هذه الشروط:

الدقيقة لأي شبكة أخرى تقدر بحوالي 5 ميكس من الباقة.

يمكن الدخول على مواقع السوشيال بحوالي 1 ميجا x، بينما يمكن الدخول على أي موقع آخر ب 2 ميجا x.

باقات دقائق الإنترنت تتجدد من تلقاء نفسها في حالة عدم وجود رصيد كافي.

في نهاية مقال طريقة شحن كارت اتصالات فكة 10 جنيه حيث تم التعرف على خطوات الشحن بالتفصيل مع عرض الخدمات المميزة التي يقدمها هذا الكارت وتوضيح مجموعة من الشروط والأحكام التي أقرتها الشركة لضمان الحفاظ على حقوق عملائها.