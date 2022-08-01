WhatsApp.. واتساب يتحدى تيليجرام وسيجنال بميزة جديدة رائعة قريباً

يسعى تطبيق الدردشة الفوري واتساب الأكثر استخداماً في العالم إلى التميز، وذلك من خلال طرح العديد من الميزات الجديدة من أجل جذب عدد كبير من العملاء الجدد للتطبيق، حيث يضم عدد كبير من المستخدمين خلال هذه الفترة ويتعدى عدد المستخدمين الناشطين عن ملياري مستخدم، ويعمل التطبيق على ميزة جديدة يتحدى بها تطبيق سيجنال وتيليجرام، حث أنه يعمل على تطوير ميزة جديدة، سوف تخبر المستخدمين بكل الأخبار الجديدة والميزات التي سوف يحصل عليها التطبيق بالمستقبل.

ميزة واتساب القادمة chatbot

من جانبه أشار موقع The Times of India أن واتساب سوف يقدم ما يعرف بـ”chatbot” في التطبيق، وهو عبارة عن رسالة ذكاء اصطناعي تخبر جميع المستخدمين على التطبيق بوجود الجديد من التطبيق، حيث أن أول ما بدأ بتلك الميزة الرائعة هو تطبيق تيليجرام، وكان يعمل من خلال التطبيق على إعلام المستخدمين بكل ما هو قادم في التطبيق، وهى من الميزات الرائعة التي طال انتظارها من العديد من المستخدمين.

وفقاً للتقرير الصادر من “WABetaInfo” المتخصص في رصد ميزات واتساب الجديدة، أن الميزة الجديدة في المراحل الأولى من التطوير، وقد تستغرق الشركة بعض الوقت خلال هذه الفترة قبل طرح تلك الميزة على نطاق واسع، وقام التطبيق بمشاركة لقطات للشاشة من أجل إظهار كيف ستظهر الدردشة القادمة من خلال chatbot الذي تم التحقق منه، وسوف تظهر الميزة الجديدة الرائعة في التطبيق عند فتح الدردشة، حيث أن المستخدمين سوف يتمكنون من رؤية إشعار يُدعى تقديم معلومات حول الميزات الجديدة القادمة، والنصائح الخاصة بالتطبيق، وذلك فضلاً عن عدد من المعلومات حول الخصوصية والأمان.

من جانبه أوضح موقع Android Police ، أن ميزة chatbot الجديدة تشيه لحد كبير الميزة التي أطلقتها تطبيقات الدردشة الفورية المنافسة سيجنال وتيليجرام، حيث أن التطبيقين يستخدمان قناة رسمية من اجل تحديث المستخدمين حول الإصدارات الجديدة، كما سوف يحصل عدد من المستخدمين على تلك الميزة فعلاً، حيث بدأوا بالفعل تلقي معاينات روابط جديدة منسقة على حسابات وWhatsApp الخاصة بهم، ومن المتوقع طرحها خلال الأيام القليلة القادمة.