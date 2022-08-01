نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية تنزيل efootball pes 22 إي فوتبول 22 تعليق عربي تحديث 1.14 في المقال التالي
عمر شويل - جدة إي فوتبول 22 تم تحديثها مؤخرًا من قبل الشركة المطورة لتصبح أكثر تميزًا، وتمكنك من الحصول على بعض الهدايا وتكوين فريق جديد، كما وجد منها عدة إصدارات وتعمل على العديد من أنظمة التشغيل. efootball pes 22 هي لعبة كرة قدم تم تطويرها من خلال شركة كونامي، وتعمل هذه اللعبة على بلاي ستيشن 5، وإكس بوكس، ومايكروسوفت ويندوز، والاندرويد، والايفون، وتعمل علي جميع أنظمة تشغيل الهواتف الذكية بعد إصدار نسخة خاصة لها عام 2014 وكما أنها متاحة مجاني على جميع المنصات ونتعرف الأن عل طريقة تحميل efootball pes 22 بخطوات سهلة وبسيطة وأ÷م مواصفت ومميزات اللعبة.
مواصفاتefootball pes 22 أخر إصدار
الكثير من عشاق ألعاب كرة القدم يفضلون هذه اللعبة، حيث لاقت انتشار كبير حول العالم، وتتمثل مواصفاتها في الآتي:
- اسم اللعبة: efootball 2022 mobile.
- الإصدار: 6.1.4.
- متطلبات اللعبة: Android 7.0+
- المطور: KONAMI.
- تاريخ التحديث: 2022-07-27.
- الفئة: ألعاب رياضية.
تحميل إي فوتبول 22 للاندرويد والأيفون
من أكثر الألعاب التي يُقبل عليها عدد كبير من اللاعبين، وقد شهت النسخة الأخيرة منها الكثير من التطورات، وتستطيع تحميلها من خلال الخطوات الآتية:
أولًا: من متجر جوجل بلاي
- أدخل على متجر جوجل بلاي ونكتب أسم اللعبة في مربع البحث ونبداء البحث.
- ثم أضغط على تثبيت.
- وبهذا تكون حملت اللعبة بنجاح.
ثانيًا: من خلال الآبل ستور
- أدخل على متجر تطبيقات أبل أستور ونبحث عن اللعبة من صندوق البحث.
- ثم حمل اللعبة واستمتع بها.
مميزات تحميل إي فوتبول 22
بعد التحديث الأخير الذي تم إجراءه على اللعبة أصبحت تمتلك الكثير من المميزات، وهي:
- تستطيع تكوين فريق خاص بك، والمنافسة في اللعبة بقوة.
- كذلك أصبحت تمتلك أقوى الدوريات مثل الإنجليزي، والدوري الفرنسي، ودوري أبطال أوروبا، وكذلك الدوري الإيطالي.
- كذلك يمكنك الحصول على كوينزات مجانية عند تحميل النسخة ذات التعليق العربي.
متطلبات إي فوتبول 22
يوجد بعض المتطلبات التي يجب أن تكون في جهازك لكي تستطيع الاستمتاع بهذه اللعبة المميزة بنسختها العربية، وهي:
- وجود مساحة خالية على الجهاز تقدر 5 جيجا بايت.
- رامات 4 جيجا.
- كذلك المعالج يكون من نوعية سنابدراجون.
- وجود معالج رسومات على الجهاز لتشغيل جرافيك اللعبة بشكل جيد.
- نظام التشغيل أندرويد 9 وما فوق.
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