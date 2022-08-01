نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احصل على 50 ألف شدة.. طريقة شحن شدات ببجي PUBG MOBILE UC عبر الـ ID من الموقع الرسمي في المقال التالي
شحن شدات ببجي، تعتبر لعبة ببجي واحدة من افضل الالعاب المتواجدة في الوقت الحالي، حيث تعتبر لعبة ببجي اللعبة الاولى من نوعها والتي تحصل على عدد تنزيلات كبير من قبل أعداد كبيرة من اللاعبين في مختلف الدول، ولذلك فقد زاد البحث بشكل كبير عن طريقة شحن شدات ببجي، ليبدأ كافة اللاعبين في الحصول على العملات الرقمية داخل ببجي وبدء شراء الازياء والاسلحة المرغوبة داخل اللعبة، ومن الجدير بالذكر انه قد تم الإعلان عن الرابط الجديد والمُحدث الذي يمكن من خلاله شحن الشدات، أما عن تفاصيل اكثر تابعونا عبر السطور القليلة القادمة.
شحن شدات ببجي
لقد تم الاعلان مؤخرًا عن اتاحة رابط جديد والخاص بـ شحن شدات ببجي، والذي يمكن من خلاله شحن الشدات لكافة اللاعبين، ويكون ذلك من خلال بعض البيانات التي يتم طلبها داخل الموقع، حيث يتم طلب الآي دي الخاص باللاعب بالإضافة إلى العُملة طريقة الدفع وغيرهم من البيانات، ومؤخرًا قد تم الاعلان عن قائمة الاسعار الجديدة والمُحدثة والتي تكون 63 شدات= 10.6 جنيه مصري، عدد 198 شدات= 48 جنيه مصري، عدد 690 شدات = 160 جنيه مصري، عدد 1995 شدات= 400 جنيه مصري، عدد 4000 شدات= 805 جنيه مصري، بينما عدد 8400 شدات= 1610 جنيه مصري.
خطوات وطريقة شحن شدات ببجي
- أدخل إلى الموقع الالكتروني الخاص بشحن شدات ببجي وهو الموقع الجديد المعتمد midas buy.
- قم بتسجيل الدخول في الموقع، ويكون ذلك عن طريق كتابة اسم المستخدم بالاضافة إلى كلمة السر في الخانات المخصصة لذلك.
- إذا لم يتوافر لديك حساب داخل الموقع قم بإنشاء حساب، ويكون ذلك عن طريق الضغط على كلمة “إنشاء حساب” وادخل البيانات المطلوبة منك لإتمام إنشاء الحساب.
- فور الدخول إلى الموقع قم بالضغط على “شراء”.
- قم بإدخال المعرف الخاص باللاعب في الخانات المحددة لذلك باللغة الانجليزية.
- أدخل العملة المراد الدفع بها حسب الدولة الخاصة بك.
- قم بإدخال رقم الهاتف الخاص بك.
- سيتم ارسال الكود الخاص بالتحقق على رقم الهاتف، قم بإدخال رمز التحقق في الخانة الخاصة به في الموقع لإتمام الشحن.
- استقبال عدد شدات ببجي موبايل التي تم شرائها على الايدي الخاص باللاعب
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