احصل على 50 ألف شدة.. طريقة شحن شدات ببجي PUBG MOBILE UC عبر الـ ID من الموقع الرسمي

شحن شدات ببجي، تعتبر لعبة ببجي واحدة من افضل الالعاب المتواجدة في الوقت الحالي، حيث تعتبر لعبة ببجي اللعبة الاولى من نوعها والتي تحصل على عدد تنزيلات كبير من قبل أعداد كبيرة من اللاعبين في مختلف الدول، ولذلك فقد زاد البحث بشكل كبير عن طريقة شحن شدات ببجي، ليبدأ كافة اللاعبين في الحصول على العملات الرقمية داخل ببجي وبدء شراء الازياء والاسلحة المرغوبة داخل اللعبة، ومن الجدير بالذكر انه قد تم الإعلان عن الرابط الجديد والمُحدث الذي يمكن من خلاله شحن الشدات، أما عن تفاصيل اكثر تابعونا عبر السطور القليلة القادمة.

شحن شدات ببجي

لقد تم الاعلان مؤخرًا عن اتاحة رابط جديد والخاص بـ شحن شدات ببجي، والذي يمكن من خلاله شحن الشدات لكافة اللاعبين، ويكون ذلك من خلال بعض البيانات التي يتم طلبها داخل الموقع، حيث يتم طلب الآي دي الخاص باللاعب بالإضافة إلى العُملة طريقة الدفع وغيرهم من البيانات، ومؤخرًا قد تم الاعلان عن قائمة الاسعار الجديدة والمُحدثة والتي تكون 63 شدات= 10.6 جنيه مصري، عدد 198 شدات= 48 جنيه مصري، عدد 690 شدات = 160 جنيه مصري، عدد 1995 شدات= 400 جنيه مصري، عدد 4000 شدات= 805 جنيه مصري، بينما عدد 8400 شدات= 1610 جنيه مصري.

خطوات وطريقة شحن شدات ببجي