آيفون 14 برو ماكس الجديد وتفنيد علمي موضوعي للمزايا والعيوب

آيفون 14 برو ماكس وتفنيد علمي موضوعي للمزايا والعيوب، تعمل شركة آبل على تطوير سلسلة آيفون 14، حيث أنه من المقرر الإعلان عن آيفون 14 برو ماكس في شهر سبتمبر المقبل، فشركة آيفون تستعد لإطلاق الجيل ال 14 من سلسلة هواتف آيفون التي تعد من أغلى وأشهر الهواتف الذكية في العالم، كما أن سلسلة آبل المنتظرة التي سَتُطلق هذا العام من المتوقع أن تتضمن أربعة طرز وهي: آيفون 14 وآيفون 14 برو وآيفون 14 برو ماكس وآيفون 14 ماكس وستطرح كلها في سبتمبر المقبل 2022.

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آيفون 14 برو ماكس

تتردد أنباء شبه مؤكدة عن أن موعد طرح هاتف آيفون 14 برو ماكس سيكون يوم 13 سبتمبر 2022 أما عن مزايا الهاتف:

يتمتع الهاتف بشاشة 6.7 بوصة بمعدل 120 هرتز وبها زجاج سيراميك مقاوم للخدش، كما أنها مزودة بطبقة مقاومة للزيوت والبصمات والأتربة.

الهاتف متاح بسعات الذاكرة الداخلية 128 و 256 و 512 جيجابايت بالإضافة إلى 1 تيرابايت.

يتمتع الهاتف بذاكرة وصول عشوائية 6 جيجا.

ويوجد بداخل الجهاز معالج قوي من نوع Apple A16 Bionic سداسي النواة، ومعالج رسوم Apple GPU خماسي النواة.

نظام التشغيل ios مع بطارية 4500 مللي أمبير.

يدعم الهاتف شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس.

يتميز الهاتف بسرعه شحن 20 وات، ويمكن شحن الهاتف بالكامل في 40 دقيقة.

كاميرا ايفون 14 برو ماكس الخلفية عبارة عن ثلاث كاميرات الأولى 12 ميجا بيكسل الرئيسية، والثانية 12 ميجا بيكسل للتقريب البصري، والثالثة 12 ميجا بيكسل للزوايا الواسعة

حيث أن كاميرا السيلفي تأتي بدقة 12 ميجا بيكسل وفتحة عدسة F/2.2.

عيوب هاتف ايفون 14 بروماكس

كما أنه هناك بعض العيوب الموجودة في هاتف آيفون 14 برو ماكس والتي منها: