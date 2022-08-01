نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة أون تايم سبورت 1 لمشاهدة مباريات الدوري المصري 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة أون تايم سبورت 1 لمشاهدة مباريات الدوري المصري الممتاز ومباريات المنتخبات المصرية المختلفة في جميع الألعاب الرياضية بداية من الساحرة المستديرة كرة القدم مروراً بألعاب الصالات (كرة السلة، الطائرة، اليد) وباقي الألعاب الرياضية الفردية مثل الاسكواش، كما تعرض القناة العديد من البطولات الأفريقية المجمعة لألعاب الصالات، لهذا نكشف لكم من خلال هذا المقال كيفية ضبط احدث تردد لحزمة قنوات اون تايم سبورت على موقعكم الإلكتروني ثقفني.

تعد قناة أون تايم سبورت الرياضية on time sports 1,2,3 من أهم القنوات الفضائية العربية الرياضية وخاصة في مصر لأنها الوحيدة التي استطاعت شراء جميع حقوق البطولات والأحداث الرياضية في مختلف المجالات الرياضية ومختلف الألعاب، وتحظي القناة بكميات مشاهدة كبيرة جداً في مصر والوطن العربي، ولا سيما وأنها تستضيف العديد من النجوم الرياضية سواء من افريقيا أو من آسيا أو من أوروبا بالإضافة إلي النجوم الرياضية المصرية.

تردد قناة أون تايم سبورت 1 لمشاهدة مباريات الدوري المصري ومنتخب مصر

تبث مجموعة قنوات ON TIME SPORTS الرياضية كافة مباريات المنتخب الوطني المصري وبطولة الدوري المصري الممتاز وبطولة كأس مصر وكأس الرابطة وغيرها من المباريات والبطولات عبر ترددها الجديد كالتالي:

التردد: 11861.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قنوات on time sports 2

اون تايم سبورت 2 ثاني قنوات on time sports الرياضية التي تعمل مناصفة مع قناة أون تايم سبورت 1 في عرض المباريات والبطولات الرياضية المختلفة، تعمل القناة فقط على القمر الصناعي نايل سات، وجاري تحديث القناة لتعمل على القمر الصناعي عرب سات، لهذا يتمكن المشاهدون اليوم من تسجيل تردد القناة وتثبيت إشارة البث من جلال جهار الريموت كنترول كالتالي:

التردد: 10853.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: أفقي.

التردد الجديد لقناة اون تايم سبورت 3

يمكنكم إستقبال التردد الجديد لقناة اون تايم سبورت 3 وتثبيت إشارة البحث عن طريق تحميل بيانات التردد الجديد لقناه on time sports 3 والتي تضمنت التالي:

التردد: 12303.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

يمكنكم مشاهدة مباريات الزمالك على قناة أون تايم سبورتس في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة اليوم.

معلق مبارايات قنوات اون تايم سبورت

يعلق علي مباريات الدوري المصري الممتاز ومباريات المنتخبات الوطنية المصرية كل من التالي:

الكابتن مدحت شلبي.

ايمن الكاشف

بلال علام

احمد شوبير.

مؤمن حسن.

كما أن هناك العديد من المعلقين الرياضيين الذين عملوا في مجموعة قنوات اون تايم سبورت والتي من أبرزهم ميمي الشربيني والكابتن الراحل محمود بكر وغيرهم من النجوم الكبار.

إلي هنا وصلنا معكم إلي ختام ضبط تردد قناة أون تايم سبورت 1 لمشاهدة مباريات الدوري المصري.