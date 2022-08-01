سعر ومواصفات ايفون 14 برو ماكس iphone 14 Pro Max المتوقعة في جميع الدول العربية

يتساءل عدد كبير من الأشخاص عن مواصفات ايفون 14 برو ماكس الجديد، والذي يتميز بالعديد من الخصائص المميزة بالإضافة إلى إمكانياته الجبارة، والذي يأتي ضمن إصدارات شركة آبل المبهرة دائما بتصاميمها الخلابة، نتعرف من خلال هذا المقال على كل ما يتعلق بهذا الهاتف، تابعونا.

iphone 14 Pro Max مواصفات وسعر ايفون ١٤ برو ماكس المتوقعة في السعودية والإمارات ومصر وامريكا

مواصفات ايفون 14 برو ماكس

نوضح لكم من خلال السطور القادمة مواصفات هذا الهاتف المميز، وذلك كالتالي:

الهاتف متوفر بلون أسود زجاجي ويتسم بمقاومته للخدوش، كما أنه مدعم بشاحن سريع الشحن.

يتميز ببطارية لا يمكن إزالتها وتتسم بقوة تقدر بـ 4500 مل أمبير.

حجم الشاشة يقدر بـ 6.72 بوصة، أما الذاكرة تقدر بـ 8 جيجا بايت.

إطار الهاتف مصنع من الألومنيوم ومزود بزجاج أمامي وخلفي، بالإضافة إلى التصميم المميز والفريد من نوعه.

مزود بكاميرا خلفية رباعية 12 ميجا بكسل، ومزودة بفلاش ليد مزودج.

يتم شحن الهاتف بشكل كامل خلال ستون دقيقة فقط، وتبلغ قوة الشحن 20 وات.

مميزات هاتف 14 برو ماكس

مزايا هذا الجوال متعددة مما يفسر إقبال الكثير من الأشخاص على شرائه، ويمكن توضيح تلك المميزات من خلال ما يلي:

يتميز الجوال بكونه مقاوم للغبار والماء.

الهاتف مزود ببصمة للأصابع على الشاشة الأمامية.

الهاتف مزود ببصمة للأصابع على الشاشة الأمامية. يقوم الهاتف بدعم شبكات اتصال الجيل الخامس 5G.

يتميز بمعالج سداسي قوي النواة.

عيوب هاتف 14 برو ماكس

ومن الأمور المعروفة أنه يؤخذ على هذا الهاتف بعض الملاحظات والتي نعددها من خلال النقاط التالية:

حيث أنه من أبرز العيوب أنه لا يدعم الجوال الذاكرة الخارجية أو ما يسمى بـ “كارت الميموري”.

كما أنه لا يتوفر لدى الهاتف راديو إف ام.

كما أنه لا يدعم خاصية سماعة الأذن.

الكاميرا الأمامية غير مدعمة بفلاش.

خيار wifi غير متاح لدى الهاتف.

سعر ايفون 14 برو ماكس

حتى هذا التوقيت لم تعلن شركة أبل APPLE الأمريكية عن سعر هاتف آيفون 14 الجديد، والذي من المتوقع أن يتم طرحه بسعر 1100 دولار، على أن يكون سعر هاتف iPhone 14 Pro يشعر 1250 دولارا، وكذلك يتم طرح هاتف iPhone 14 Pro Max بسعر 1500 دولار.