نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ومواصفات ايفون 14 برو ماكس iphone 14 pro max المتوقعة في السعودية ومصر والولايات المتحدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تم تأسيس شركة أبل العالمية باسم شركة ابل كمبيوتر منذ عقود وأصبحت من اكثر الشركات مبيعا في الحواسب.وتعتبر شركة أبل من الشركات الرائدة في تكنولوجيا المعلومات وهي تستخدم نظام ماكنتوش والتي اصبحت مؤخرا من اعلي الشركات من حيث القيمة المالية ومن ناحية المبيعات فهي تحتل مركز متقدم جدا في المبعات التي لوحظ زيادتها مؤخرا.

وحيث ان الشركة تسعي مؤخرا لتقديم احدث الاصدارات الفترة القادمة التي تم تداول الاخبار عنها في الفترة الاخيرة وتسعي الشركة لتقديم نسخة مصغرة لتقليل التكلفة والذي من المتوقع اصدارها في شهر سبتمبر القادم ويصبح الهاتف في متناول ايدي الكثير من الاشخاص الذين يعشقون هذه النوعية من الهواتف النقالة

وتتزايد معدلات البحث مؤخرًا عن المواصفات المميزة لأيفون برو ماكس 14 بعد أن قامت الشركة مرخرا بإطلاقه في الأسواق وقد عرضت الشركة في الإعلان الترويجي للهاتف بعض المميزات الخاصة وتتميز شركة آبل بتصميماتها الفريدة من نوعها وسوف نوضح لكم خلال هذا المقال الكثير من التفاصيل عن آيفون برو ماكس فقط تابعونا.

مواصفات هاتف ايفون 14 برو ماكس

يتصف هاتف برو ماكس 14 بالكثير من الخصائص والتي منها ما يلي:

يعتبر تصميم هاتف ايفون من افضل التصميمات علي الاطلاق فهي الشاشة الافضل دائما.

الهاتف يدعم خاصية الشحن السريع والشحن اللاسلكي.

يتميز بشاشة ذو حجم 6.7 بوصة بالإضافة إلى أنها مصنوعة من زجاج السيراميك لأنه يتصف بمقاومته للخدوش.

تحتوي الشاشة على طبقة لمقاومة بصمات الإصبع والأتربة والماء.

يتميز الهاتف أيضا بالذاكرة الكبيرة التي يبلغ قدرها حوالي 6 جيجا بايت، كما أنه يحتوي على معالج خماسي النواة للرسومات.

نظام تشغيل الهاتف هو iOSv15، كما أنه يدعم شبكة الجيل الخامس “جي 5”.

يزود الهاتف ببطارية تبلغ سعتها حوالي 4500 مللي أمبير، كما يتميز بسرعة الشحن، حيث يتم الشحن بنسبة 100% في خلال 45 دقيقة تقريبا.

تتكون كاميرا الهاتف من 3 كاميرات، تبلغ سعة الكاميرا العلوية حوالي 12 بكسل، لكن الكاميرا السفلية تبلغ دقتها حوالي 12 ميجا بكسل.

يتوفر الهاتف بأكثر من لون كاللون الذهبي أو الفضي أو الازرق.

سعر هاتف 14 برو ماكس المتوقع

من الجدير بالذكر أنه سيتم طرح الهاتف في الأسواق خلال مدة قليلة، ومن المتوقع أن تكون قيمته كالتالي:

يباع الهاتف داخل الولايات المتحدة الأمريكية بسعر يتراوح من 1100 إلى 1400 دولار أمريكي.

تبلغ قيمة الهاتف داخل الأراضي السعودية سعر يتراوح من 5100 حتى 5700 ريال سعودي.

كما أنه فيما بعد يباع الهاتف داخل جمهورية مصر العربية بسعر يتراوح من 24 إلى 28 ألف جنيه مصري.

التصميم الساحر للهاتف

أوضحت التسريبات إلى التصميم الجميل والمواصفات الحديثة لهاتف iPhone 14 Pro الجديد من قبل شركة آبل بحيث يتصف الهاتف بحواف الشاشة النحيفة والتي تحتوى على ثقوب في الكاميرا الأمامية للجهاز كما تحتوي فتحة الشاشة علي نظام Face ID المتعرف علي الوجه وايضا ياتي الهاتف بشكل اعرض وتصميم سميك.

كان أول منتج أنتجته شركة Apple هو Apple I وهو كمبيوتر مصنوع يدويًا من صنع مؤسس الشركة Steve Wozniak لكنه يفتقر إلى واجهة مستخدم رسومية (GUI) وكان على المشترين إضافة لوحة المفاتيح الخاصة بهم وتم بيع المنتج من قبل المؤسس المشارك Wozniak وفي عام 1976 تم إصداره في Home Brew Computer Club مقابل 666.66 دولارًا.

و تخطط Apple لإطلاق أول هواتفها iPhone 14 في سبتمبر من العام المقبل ، وستشمل العروض هنا أيضًا Apple Watch الجديد ، لكن موعد إطلاق iPhone 14 Pro max سيكون العام المقبل في فبراير 2023. أما بالنسبة لموعد إطلاق iPhone 14 Pro Max في الشرق الأوسط ، فمن المتوقع أن يكون الأول في المملكة العربية السعودية في فبراير من العام المقبل ، ثم الإمارات ، ثم دول عربية أخرى في الفترة المقبلة.