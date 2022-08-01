هل الجزر يعيد حدة البصر؟
أعلنت الدكتورة مارغريتا أرزومانيان، خبيرة التغذية الروسية، أنه لا يمكن استعادة حدة الرؤية بمساعدة الجزر.
وأشارت الخبيرة في حديث لراديو “سبوتنيك” إلى أنه لا فائدة من تناول الجزر أو العنبية الآسية (العنب البري) بكميات كبيرة من أجل تحسين الرؤية. لأنه بعكس الاعتقاد الشائع، ليس للجزر والعنبية الآسيوية أي خصائص تساعد على علاج ضعف البصر.
وقالت: “كان هناك رأي مفاده، أن الجزر والعنبية الآسيوية يساعدان على تحسين الرؤية وعلاج العيون. ولكن هذا ليس صحيحا. لأنه إذا حصل ضعف في البصر فلن تساعد أي مواد غذائية على علاجه”.
وأكدت: “من أجل الحفاظ على حدة البصر يجب أن يحتوي النظام الغذائي على مختلف الفيتامينات والعناصر المعدنية الضرورية لشبكية العين”.
وتابعت: “من الضروري احتواء النظام الغذائي على أحماض أوميغا-3 الدهنية واللوتين والزنك وفيتامينات A وB وC وE. ويمكن الحصول على جميع هذه العناصر والفيتامينات من المواد الغذائية الاعتيادية”.
وختمت: “أوميغا-3 من الأسماك. الليوتين من الخضروات، الزنك من البقوليات. الفيتامينات ومن البذور والمكسرات. وعموما اعتماد نظام غذائي متوازن يضمن صحة العيون أيضا”.
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