انت الان تتابع خبر صحصح وانت بتشتري موبايل اليومين دول.. مواصفات كتيرة احذروا منها والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يوجد حالياً حالة من التطور الدائم في صناعة الهواتف الذكية، وتظهر الكثير من المواصفات في الهواتف الجديدة وتعد عديمة الفائدة تماماً، ويشمل عليها الهاتف الذكي وهي لن تفيد الشخص كثيراً، وأن فقدانها لن يؤثر على الهاتف، ومن أفضل الأشياء أت يركز الشخص جيداُ عن شراء الهاتف الجديد.

مواصفات احذروا منها عند شراء هاتف جديد

وجاء عن العديد من المواقع التقنية، إنه لابد أن يتم تجاهل المواصفات الغير هامة في حالة شراء الهاتف الجديد، ويتم التركيز على المواصفات الهامة، وإذا وجد الشخص المواصفات الغير هامة فيتن التركيز عليها وعدمن شراء الهاتف وشراء هاتف بديل، والمواصفات الغير مهمة هي:

الشحن العكسي وهذا يعني أنه إذا كانت بطارية الهاتف الذكية فارغة، وكان عنده ساعة ذكية متوافقة أو سور ذكي، ويمكنك استعمال هاتفك الذكي لشحن هذه الأجهزة إذا كان يدعم الشحن العكسي، ومع ذلك فإن العديد من الأشخاص لا يحبون هذا لأنهم يؤكدون أنه يضف قدرة بطارية الهاتف.

وتصميم الشاشة المنحنية وهي لا يوجد منها أي فائدة إلا زيادة سعر الهاتف، وبالرغم من انه لا يمكن إنكار إنه عند استعمال الهاتف الذكي بشاشة كبيرة حوالي 6.5 بوصة وما فوق، وإن الشاشة المنحنية تجعل من الأشياء سهلة التعامل معها، وتوفر الشاشة المنحنية للمستخدمين عرض الإشعارات بدون فقدان التركيز على ما يتم عرضه على الشاشة.

وتعتبر تقنية توسيع الذاكرة من التقنيات الجيدة والتي تهدف إضافة الكثير من الذاكرة الخاصة بالوصول العشوائي للهاتف الذكي، ويتم استعمال بعض الموارد الخاصة بالتخزين الداخلية وتحويلها لذاكرة الوصول العشوائي ومع تقنية، ويستطيع الهاتف الذكي 8 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي الحصول على حوالي 11 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي، وإن هذه التقنية خاصة لكلاً من يستعملون أندرويد.