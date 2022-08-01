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عمر شويل - جدة تردد قناة أون تايم سبورت بجودة HD، بخطوات بسيطة للغاية لتتمكن من متابعة جميع مباريات كرة القدم واليد والبطولات التي يتم إذاعتها علي كل قنوات On time sport، والذي عددهم 3 قنوات، القناة الأولي يتزعمها الكابتن أحمد شوبير والكابتن سيف زاهر في تقديم الاستوديوهات التحليلية قبل انطلاق فعاليات المباريات وبعد المباريات من خلال استضافة باقي من ألمع نجوم الملاعب المصرية، علي سبيل المثال نجم النادي الأهلي الشيخ صه إسماعيل، ونجم نادي الزمالك الكابتن حازم إمام.

تردد قنوات أون تايم سبورت بجودة HD

تتم طريقة إستقبال وكافة الترددات الرياضية المفتوحة الخاص بقنوات اون تايم سبورت عبر لصق التردد الجديد لكل قناة وذلك عبر التالي:



إذا كنت تبحث عن تردد قناة اون تايم سبورت 1 علي القمر الصناعي نايل سات يمكنك إعادة ضبط التردد الجديد (تردد 11861، معدل الترميز 27500، الاستقطاب افقي). في حال كنت ترغب في استقبال تردد قناة اون تايم سبورت 2 علي القمر الصناعي نايل سات يجب عليك إعادة تغيير التردد الجديد كالتالي (التردد 10853، معدل الترميز 27500، الاستقطاب افقي). كما يمكنك استقبال التردد الجديد لقناه اون تايم سبورت 3 القناة الحصرية الناقلة لمباريات كأس العالم لليد بمصر 2021 من خلال لصق التردد التالي (تردد 12303، معدل ترميز 27500، الاستقطاب أفقي)

مباريات وأحداث اليوم عبر قنوات on time sports

تعد اهم الأحداث الرياضية التي يتم إذاعتها عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورت مباريات الدوري المصري الممتاز وبطولة الكأس المصري ومباريات منتخب الشباب المصري والمنتخب الأولمبي والمنتخب الأول المشارك في بطولة أفريفيا لكرة القدم رجال، فضلا عن ذلك تعرض القناة فاعليات جميع الألعاب الرياضية والمشارك فيها الأندية المصرية والمنتخبات الوطنية.



يميز القناة أنها الوحيدة التي امتلكت حق بث بطولة الدوري المصري الممتاز والكأس بشكل حصري، في الوقت التي تسعي فيه القناة لتطوير جودة الشاشة قامت القناة بتحديث تردد قنوات أون تايم سبورت في مصر علي القمر الصناعي نايل سات، كما حدث القناة من النجوم التي يتم استضافتها عليها من خلال استضافة نجوم كبار عالميين ونجوم عرب وأفارقة.

وصلنا لختام شرح كيفية استقبال تردد قناة أون تايم سبورت بجودة HD بخطوات بسيطة