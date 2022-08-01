نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة الكأس الرياضية المفتوحة لمشاهدة المباريات على كل الأقمار 2022 في المقال التالي
عمر شويل - جدة تردد قناة الكأس الرياضية، التي تعد كبري القناة الرياضية في الشرق الأوسط والمنطقة العربية، تبث قناة الكأس القطرية اهم المباريات بصورة مجانية بديلا عن قبل قنوات Bein Sport الرياضية التي تتطلب من المشاهد دفع اشتراك شهري لمشاهدة قنواتها، لذا اصبح بإمكان المواطنين من كافة أنحاء العالم ضبط ترددات القناة الجديدة علي جميع الأقمار الصناعية لمتابعة جميع المباريات التي تبثها القناة والتي من أهمها خلال الأيام بطولة كاس العرب للشباب تحت 20 عام.
تردد قناة الكأس الرياضية
جاء أقبال العديد من المشاهدين الآونة الأخيرة في استقبال تردد قناة الكأس المفتوحة، نظرا لأنه تنقل بطولة كاس العرب للشباب بالمجان، حيث تجد الملايين من كل الدول العربية يبحثون عن تردد القناة الذي اصبح تريند في الساعات الأخيرة، ونذكركم أن القناة ستنقل في تمام السعاة الواحدة والنصف مباراة الأردن وفلسطين وفي تما الساعة 3.45 مباراة اليمن والسعودية وفي السادسة إلا ربع تنقل القناة مباراة مصر ضد المغرب، في الثامنة إلا ربع تنقل القناة مباراة الجزائر وتنوس.
كما استطاعت القناة في العام الماضي نقل فاعليات مباريات كاس العالم للأندية وكان اهم الماريات بحثا بث مباره الأهلي والدحيل القطري مجانا في بطولة كاس العالم للأندية، حيث تعد باقة 2021 Alkass sports HD من اهم باقات قنوات الرياضية التي تنقل أيضا مباريات دوري أبطال أسيا والدوري والكأس القطري والعديد من البطولات، لذا نقدم لكم جميع تردد قنوات الكأس الرياضية علي كافة الأقمار الصناعية.
تردد قناة الكأس المفتوحة علي النايل سات
|القمر الصناعي
|نايل سات
|التردد
|12245
|الاستقطاب
|27500 E
|معامل تصحيح الخطأ
|5/6
|معدل الترميز
|V راسي
تردد قناة Alkass sports علي عرب سات
|القمر الصناعي
|عرب سات
|التردد
|12245
|معدل الترميز
|27500
|الاستقطاب
|افقي
|معامل تصحيح الخطأ
|5/6
تردد قناة Alkass sports علي أسيا سات
|القمر الصناعي
|أسيا سات
|التردد
|3660
|الاستقطاب
|راسي
|معدل الترميز
|27500
|معامل تصحيح الخطأ
|3/4
تردد قناة Alkass sports علي جالاكسي سات
|القمر الصناعي
|جالاكسي سات
|التردد
|12084
|معدل الترميز
|27500
|الاستقطاب
|راسي
|معامل تصحيح الخطأ
|3/4
الترددات الجديدة لقنوات الكأس الرياضية
كما يمكنكم ضبط التردد الجديد لقناة الكأس سبورت الرياضية كالتالي:
- تردد: 11919
- القمر الصناعي نايل سات
- الاستقطاب: 27500
- معامل الترميز: افقي.
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4
تردد قناة الكأس المجانية علي النايل سات
|التردد
|12054
|الترميز
|27500
|الاستقطاب
|عمودي
|معامل تصحيح الخطأ
|3/4
تردد قناة الكأس المجانية علي عرب سات
|التردد
|12034
|الترميز
|27500
|الاستقطاب
|افقي
|معامل تصحيح الخطأ
|3/4
تردد قناة الكأس المجانية علي القمر الصناعي نايل سات 2022
- التردد: 11919
- الاستقطاب: افقي.
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6
تردد قناة الكأس المجانية علي القمر الصناعي عرب سات 2022
- التردد: 12245
- الاستقطاب: عمودي
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4
- معدل الترميز: 27500
وصلنا لختام شرح تردد قناة الكأس الرياضية المفتوحة لمشاهدة المباريات على كل الأقمار.
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