نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قنوات أون تايم سبورت On Time Sports 3,2,1 بعد تعديل أشارة البث في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قنوات أون تايم سبورت On Time Sports 3,2,1 على القمر الصناعي نايل سات من أجل متابعة مبارايات دوري 2022 المصري الذي اشتعلت فيه المنافسة بين الثلاث أضلاع للبطولة (الزمالك، الأهلي، بيراميدز)، وبعد أن صول الفرق في النقاط 4 نقاط، الأمر الذي جعل صعوبة حسم لقب الدوري قبل انتهاء الأسابيع الأخيرة، فيتبقي لكل فريق ما بين 7 إلى 10 مباريات على انتهاء بطولة الدوري المصري الممتاز المذاع بشكل حصري على تردد قناة أون تايم سبورت الرياضة 2022.

ترددات قنوات أون تايم سبورت On Time Sports 3,2,1

انطلقت منذ ساعات التحديث الجديد لمجموعة قنوات أون تايم سبورت، بدون تنزيل التردد الجديد لن تتمكن من مشاهدة القناة خلال الفترة المقبلة، حيث تضم القناة باقة كبيرة من المحللين والصحفيين، كما تضم باقة من الإعلاميين الكبار أمثال مدحت شلبي وأحمد شوبير، يمكنكم الآن تثبيت تردد القناة الجديد على نايل سات وعرب سات من خلال تنزيل التردد الجديد.

القمر الصناعي نايل سات.

القناة: On Time Sports 1 .

. معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة On Time Sports 2

متاح الآن التردد الجديد للقناة الرياضية الثانية من مجموعة قنوات أون تايم سبورت يمكنكم تنزلها من خلال التالي:

نايل سات القمر الصناعي 11861 التردد 27500 معدل الترميز أفقي الاستقطاب 5/6. معامل تصحيح الخطأ

تنزيل تردد قناة أون تايم سبورت 3

تستطيع استقبال التردد الجديد للقناة الرياضية الثالثة من خلال التالي:

التردد الجديد: 12303.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

معدل الترميز: 27500.

القمر الصناعي: نايل سات.

ترتيب الدوري المصري الممتاز 2022

يتصدر قائمة الدوري المصري الممتاز فريق الزمالك المصري برصيد 61 نقطة من 27 مباراة بينما يحتل فريق الأهلي المركز الثالث برصيد 55 نقطة من 26 مباراة، أي في حالة فوز الأهلي في المباريات المؤجلة يصبح رصيده 58 نقطة يقل عن الزمالك بخمس نقاط، أما عن ترتيب الجدول حتي الآن فهو كالتالي:

الزمالك برصيد 63 نقطة من 27 مباراة.

بيراميدز برصيد 59 نقطة من 27 مباراة.

الأهلي برصيد 55 نقطة من 26 مباراة.

طلائع الجيش برصيد 44 نقطة من 28 مباراة.

فيوتشر برصيد 42 نفطة من 27 مباراة.

سموحة برصيد 40 نقطة من 28 مباراة.

البنك الاهلي برصيد 37 نقطة من 27 مباراة.

فأركو برصيد 35 نقطة من 27 مباراة.

سيراميك كليوباترا برصيد 33 نقطة من 28 مباراة.

الاتحاد برصيد 33 نقطة من 28 مباراة.

المصري برصيد 32 نقطة من 28 مباراة.

انبي برصيد 31 نقطة من 28 مباراة.

غزل المحلة 30 نقطة من 28 مباراة.

الاسماعيلي برصيد 29 نقطة من 26 مباراة.

ايسترن كومباني 27 نقطة من 28 نقطة.

الجونة 26 نقطة من 27 مباراة.

المقاولون العرب 25 نقطة من 27 مباراة.

مصر المقاصة 15 نقطة من 27 مباراة.

برامج قناة أون تايم سبورت 2022

تقدم قناة on time sports الرياضية المصرية مجموعة من البرامج والفقرات الرياضية التي يتابعها شريحة كبيرة جداً من المشاهدين في العالم العربي، كان أهم هذه البرامج والفقرات والمباريات التي تذاع على تردد قناة أون تايم سبورت التالي:

برنامج اون سبورت.

مساء اون تايم سبورت.

ملعب اون تايم سبورت.

ملاعب الأبطال.

كل الملاعب.

60 دقيقة.

وصلنا إلي نهاية شرح تحديث تردد قنوات أون تايم سبورت On Time Sports 3,2,1 بعد تعديل أشارة البث.

