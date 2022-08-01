نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالاً! تعرف على كيفية تشغيل لعبة جاتا ليبرتي سيتي ستوريز على الاندرويد 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تشغيل لعبة جاتا ليبرتي سيتي ، إذا كان هناك شخصاً ما عن طريق الصدفة البحتة مهتمًا بألعاب العالم المفتوح ولم يصادف في عمره لعبة جاتا ولم يلعبها من قبل ، على الرغم من شهرة لعبة GTA الواسعة والعالمية، فنحن ننصحه بأن يبدأ بــ لعبة grand theft auto liberty city stories حيث سيكون هذا مكان جيد للبدء فيه حيث أن ذلك الإصدار يجمع ما بين الحداثة والمرونة في نفس الوقت فيمكنك التمرن فيه. بالإضافة إلى أن لعبة Liberty City هي لعبة رخيصة للغاية مقارنة بالألعاب الأخرى توفر طريقة لعب ممتعة للغاية ، وهي لعبة مسلية بنسبة للكثيرين فسنتعرف عليها في السطور القادمة فتابعونا.

تشغيل لعبة جاتا ليبرتي سيتي لجوالات الاندرويد

Grand Theft Auto للاندرويد تتمتع بجودتها العالية من حيث الجرافيك. فهي تعد طفرة في عالم الألعاب المفتوحة. حيث أن تلك اللعبة من أوائل الألعاب التي كانت فيها رسومات الـ3D واضحة. مما يجعلك تتفاعل مع الشخصيات وتقضي ساعات عديدة على اللعبة دون أن تشعر بالوقت. وما يميز هذه اللعبة انه يجب أن تقتل الأعداء الذين يحملون أسلحة قوية للغاية. مثال على تلك الأسلحة : AK-47 أو Pistol ،Shotgun ،Sub Machine Gun. ولا تقلق فلن تشعر بالملل بتاتاً في تلك اللعبة حيث أنه في تشغيل لعبة جاتا ليبرتي سيتي هناك ما يجب عليك أن تقوم به في اللعبة. حيث يمكنك أن تجرب سرقة السيارات أو أي نوع من المركبات حتى الطائرات. وبإمكانك أن تجعل الشرطة تلاحقك وأن تبحث عن الأعمال المثيرة للشغب. بالإضافة إلى جمع الحزم المخفية وتنفيذ بعض المهام التي يطلبونها منك اشهر العصابات.

جدير بالذكر أن اللعبة تتعرض للانتقاد اللاذع.. لماذا ؟ نظراً لتواجد مشاهد عنف كثيرة وغير ملائمة لبعض الفئات العمرية. لذلك تم منع اللعبة في بعض الدول نظراً لحدتها ولعدم التزام بعض الدول بتحديد الفئات العمرية. استكمالاً لمميزات اللعبة فإن لعبة جراند ثفت أوتو يتواجد بها الكثير من المركبات. حيث أن لديك سيارات ودراجات وقوارب أيضا. كما أنك تستطيع أن تحطم المشاة باستخدام مركبتك بالإضافة إلى ميزة القيادة المتهورة للمركبة. بالإضافة إلى القيام بأنشطة مجنونة. ولا تنسى انه عند القيام بخرق القوانين فان الشرطة ستلاحقك. وذلك نظراً لأن اللعبة تعمل مثل الحياة الواقعية فهناك ثواب وعقاب للشخصية.

أشياء يجب أن تكون في جوالك عند تحميل جراند ثفت أوتو ليبرتي سيتي

بعد أن عرفنا ما هي مميزات اللعبة فالآن ننتقل إلى كيفية تحميل لعبة gta liberty city stories apk للاندرويد. حيث أنها لعبة فيديو تم أنشاؤها بواسطة شركة روكستار جيمز. وأطلعناكم من قبل عن مميزات و كيفية تحميل جراند ثفت أوتو 5 و طريقة تحميل لعبة Grand Theft Auto: San Andreas و لعبة Grand Theft Auto: Vice city والآن ننتقل إلى متطلبات يجب أن تكون متاحة في جوالك لتحميل اللعبة

المعالج في الجوال يجب أن يكون Snapdragon 425 أو ما يعادله.

كذلك ذاكرة الوصول العشوائي يجب أن تصل إلى 2 جيجا بايت رام.

بالإضافة إلى أن ذاكرة الجوال يجب أن تصل إلى ذاكرة داخلية 2 جيجا بايت لـ تشغيل لعبة جاتا ليبرتي سيتي.

طريقة تثبيت جراند ثفت أوتو 2022

أولاً يجب قبل تحميل أي لعبة سواء جراند ثفت أوتو أو أخرى فيجب إيقاف الـ Mobile Data وتفعيل الـWIFI.