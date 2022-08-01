سامسونج جلاكسي كور الجديد 2022 صيحة في عالم الهواتف النقالة-samsung galaxy core

هل تبحثون عن هاتف جوال بإمكانيات مرتفعة وسعر مناسب؟، إذا كان الجواب نعم، فلاتتعب نفسك كثيراً، لأنك ستجد جوابك هنا في هذه المقالة، التي سنقدمها عبر موقعنا، وفي هذه الحالة لايوجد هاتف أفضل من سامسونج جلاكسي كور، حيث أنه من الهواتف التي تجمع بين روعة الأداء ودقة التصميم، فكما اعتدنا من هذه الشركة، فهي عكس الشركات الأخرى، التي تنتج هواتف عالية الدقة والإمكانيات، ولكن السعر يكون مرتفع، وهنا سوف نقدم لكم تقرير تفصيلي عن الهاتف فتابعونا.

هاتف سامسونج جلاكسي كور الجديد

سوف نقدم إليكم الآن مواصفات الهاتف:-

يدعم الهاتف شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع.

يوجد به مكان لشريحتي الاتصال، من النوع نانو.

يصل وزن الهاتف إلى 211 جرام.

يتكون الإطار الخارجي للهاتف من البلاستيك القوي، ضد الكسر.

زجاج الشاشة من خامة الكورنج غوريلا المضادة للكسر والخدش.

يبلغ حجم الشاشة 6.5 بوصة.

يوجد به مكبر للصوت وجاك 3.5 مم، يسمع بدخول سماعة أذن.

يحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 5 ميجا بكسل، بجودة 30 لقطة خلال الثانية.

يوجد به كاميرا خلفية بدقة 8 ميجا بكسل.

بالإضافة إلى كل ذلك فإنه يحتوي على فلاش، وبالتالي كشاف أيضاً.

يحتوي على معالج ثماني النواة، بالإضافة إلى معالج رسومي.

أما عن الذاكرة فبه ذاكرة داخلية تصل إلى 32 جيجا بايت.

فضلاً عن وجود منفذ لكارت ذاكرة خارجي يصل إلى 128 جيجا بايت.

يحتوي هاتف سامسونج جلاكسي كور على مدخل يو اس بي.

يوجد به بلوتوث ودعم لشبكات الواي فاي.

البطارية من النوع الليثيوم أيون تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير، وهي غير قابلة للإزالة.

يحتوي الهاتف على راديو بالإضافة إلى إمكانية تشغيله بدون استخدام سماعات الأذن.

يوجد به خاصية التتبع، حيث يحتوي على الخرائط، وجي بي اس.

يتوافر الهاتف باللون الأسود، وكذلك أيضاً اللون الأزرق.

سعر الهاتف بالأسواق

تم طرح هاتف سامسونج جلاكسي كور في الأسواق، المصرية والإماراتية وبالمملكة العربية السعودية، حيث أن سعره كالتالي:-