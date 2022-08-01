نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Honor x8 5G نسخة جديدة من هواتف هونر | مواصفات وسعر الهاتف في المقال التالي

Honor x8 5G هاتف جديد وإصدار آخر من هواتف شركة هونر ينضم إلي مجموعة الهواتف الذكية الخاصة بالشركة لهذا العام 2022. حيث أعلنت الشركة مؤخراً عن إصدار جديد من هواتفها ضمن عائلة الـX وهو هاتف Honor x8 5G. يعد الهاتف إصدار جديد وأعلي من هاتف الشركة السابق Honor x8 مع بعض الاختلافات والتعديلات وبالتأكيد سعر أعلي. فالهاتف يأتي مع دعم شبكات الإتصال حتي الجيل الخامس ، مع معالج جديد من كوالكوم وهو Snapdragon 480+. كما يأتي الهاتف أيضاً بشاشة TFT مع جودة HD+ فقط وليست FHD إلا أنها مقبولة مقارنة بسعر الهاتف. يتوفر الهاتف أيضاً بنظام ثلاثي للكاميرات لتوفير تجربة تصوير أفضل. كذلك يأتي الهاتف مع بطارية بحجم 5000 مللي أمبير مع سرعة شحن 22.5 وات. ويذكر أيضاً أن للشركة هواتف أخري هذا العام مثل Honor X40i ، Honor x9 ، Honor magic 4 pro ، وغيرها من الهواتف الذكية الأخري. وفيما يلي نتعرف علي باقي مواصفات وسعر موبايل Honor x8 5G الجديد من هونر. مواصفات هاتف Honor x8 5G : ‌يأتي الهاتف بوزن يقدر بحوالي 194 جراماً.‌

جراماً.‌ كما يأتي الهاتف أيضاً بخامات تصنيع من البلاستيك Polycarbonate في ظهر الهاتف ، بالإضافة إلي وجود إطار من البلاستيك أيضاً حول جسم الهاتف.‌

في ظهر الهاتف ، بالإضافة إلي وجود إطار من البلاستيك أيضاً حول جسم الهاتف.‌ يدعم الهاتف تركيب شريحتي إتصال Nano Sim ، مع دعم شبكات الإتصال حتي الجيل الخامس 5G.‌

، مع دعم شبكات الإتصال حتي الجيل الخامس بالإضافة إلي دعم إمكانية زيادة مساحة التخزين المتاحة ، وذلك لتوافر مدخل إضافي خاص بتركيب كارت الميموري.‌

كذلك يحتوي الهاتف علي شاشة من نوع TFT LCD تتوفر بحجم 6.5 إنش ، وبجودة HD+ مع دقة بكسلات 720×1600 بكسل.‌

تتوفر بحجم 6.5 إنش ، وبجودة مع دقة بكسلات بكسل.‌ تأتي أيضاً مع كثافة بكسلات تصل إلي حوالي 270 بكسل لكل إنش.‌

بكسل لكل إنش.‌ شاشة الهاتف أيضاً تأتي مع أبعاد عرض 20:9 ، لتوفير تجربة أفضل في مشاهدة الفيديوهات والألعاب. أداء الهاتف : ‌يعمل هاتف Honor x8 5G بنظام تشغيل Android 11 الخاص بشركة Google ، بالإضافة إلي وجود واجهة المستخدم الخاصة والمميزة من هونر Magic UI 4.2 .‌

بنظام تشغيل الخاص بشركة ، بالإضافة إلي وجود واجهة المستخدم الخاصة والمميزة من هونر .‌ كما يحتوي الهاتف علي معالج ثماني النواة من شركة كوالكوم وهو Qualcomm Snapdragon 480+ 5G ، والذي يتوفر بتكنولوجيا تصنيع بدقة 8 نانو متر.‌

، والذي يتوفر بتكنولوجيا تصنيع بدقة 8 نانو متر.‌ يعمل معالج الهاتف بنواتين من نوع Cortex-A76 ، وتتوفر بتردد يصل إلي حوالي 2.2 جيجا هيرتز.‌

، وتتوفر بتردد يصل إلي حوالي 2.2 جيجا هيرتز.‌ بالإضافة إلي وجود ستة أنوية آخري من نوع Cortex-A55 ، وتعمل تلك بتردد أقل يصل إلي حوالي 1.9 جيجا هيرتز.‌

، وتعمل تلك بتردد أقل يصل إلي حوالي 1.9 جيجا هيرتز.‌ كذلك يتوفر من الهاتف إصدار واحد فقط من مساحة التخزين المتوفرة وتأتي كالتالي : 128 جيجا مع 6 جيجا رام. كاميرا هاتف Honor x8 5G : ‌يحتوي الهاتف علي كاميرا سيلفي أمامية بدقة 8 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.0 ، تتوفر بدعم تصوير الفيديوهات بجودة FHD.‌

، تتوفر بدعم تصوير الفيديوهات بجودة كما يوجد في ظهر الهاتف أيضاً إعداد ثلاثي للكاميرات الخلفية : تأتي الأساسية بدقة 48 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.8 ، تتوفر بدعم خاصية الـPDAF.‌

، تتوفر بدعم خاصية الكاميرا الثانية تأتي بدقة 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4 ، وتستخدم في التصوير الماكرو Macro.‌

، وتستخدم في التصوير الماكرو أما عن الكاميرا الثالثة والأخيرة فتأتي للتصوير البورترية والعزل بدقة 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4.‌

تدعم الكاميرات خاصية الـHDR وتصوير Panorama ، بالإضافة إلي وجود فلاش من نوع ليد بجانب الكاميرات.‌

وتصوير ، بالإضافة إلي وجود فلاش من نوع ليد بجانب الكاميرات.‌ كما يمكن للهاتف تصوير الفيديوهات بجودة FHD مع دقة 1080 بكسل ، وذلك بمعدل التقاط 30 إطار لكل ثانية. مواصفات أخري للهاتف : ‌هاتف Honor x8 5G يأتي مع سماعات خارجية أحادية من نوع Mono speakers ، إلا أنها توفر تجربة صوتية جيدة.‌

يأتي مع سماعات خارجية أحادية من نوع ، إلا أنها توفر تجربة صوتية جيدة.‌ يأتي الهاتف أيضاً مع مدخل الـ3.5 مللي الخاص بتركيب سماعة الأذن.‌

كما يتوفر الهاتف بدعم خاصية الـNFC.‌

لكن لا يتوفر بدعم شبكات الراديو FM.‌

تأتي بصمة الهاتف في الجانب مدمجة مع زر الباور ، بالإضافة إلي وجود دعم لخاصية الـFace Unlock لإلغاء قفل الهاتف ببصمة الوجه.‌

لإلغاء قفل الهاتف ببصمة الوجه.‌ يتوفر الهاتف أيضاً بدعم عدد من المستشعرات المختلفة مثل : التقارب ، التسارع ، البوصلة.‌

كما يحتوي الهاتف علي بطارية بحجم 5000 مللي أمبير تتوفر من نوع Lithium Polymer ، مع دعم خاصية الشحن السريع بقدرة 22.5.‌

مللي أمبير تتوفر من نوع ، مع دعم خاصية الشحن السريع بقدرة 22.5.‌ كذلك يأتي مدخل الشحن المتوفر بالهاتف من النوع السريع والجديد Type C 2.0 ، مع دعم خاصية OTG.‌

، مع دعم خاصية الهاتف أيضاً متوفر في ثلاثة اختيارات من الألوان المتاحة وهم كالآتي : الأسود ، الأزرق ، والأبيض. سعر هاتف Honor x8 5G : ‌245 دولار لنسخة الهاتف الوحيدة 128 جيجا مع 6 جيجا رام ، أو ما يساوي 4650 جنية مصري.‌

كما تم تسعير الهاتف بسعر 899 درهم إماراتي لنفس النسخة من الهاتف. عمر شويل - جدة Honor x8 5G نسخة جديدة من هواتف هونر | مواصفات وسعر الهاتف - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر Honor x8 5G نسخة جديدة من هواتف هونر | مواصفات وسعر الهاتف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.