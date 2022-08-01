كيفية تحميل لعبة جاتا 5 جراند ثفت اوتو على الأندرويد والكمبيوتر بأخر إصدار 2022

طريقة تحميل لعبة جاتا 5، يبحث العديد من الأشخاص على طريقة تحميل لعبة جاتا 5 على الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر، حيث تعد من أكثر ألعاب الفيديو التي لقت نجاحا كبيرا منذ إصدارها الأول وتخطى عدد مرات تحميلها 100 مليون تحميل حول العالم، لذلك عملت الشركة المالكة للعبة على تطويرها بشكل كبير يفوق جميع التوقعات حيث أصبحت تحاكى الواقع كثيرا وتم إضافة العديد من المميزات لها مما جعل الكثير يقبل على تحميلها.

وتدور فكرة اللعبة حول شخص ينضم إلى أفراد العصابات المتطرفة ويقومون بتنفيذ العديد من المهام التي تطلب منهم من سرقة وسطو وغيرها ويصبحون فى مواجهة وملاحقة الشرطة لهم طوال الوقت، وعليهم الفرار لكى يفوزوا بالنجاة واستكمال باقية المهام، فإذا كنت تبحث عن كيفية تحميل لعبة جاتا 5 على الكمبيوتر والهواتف الذكية فأنت فى المكان الصحيح، فتعرف على خطوات تحميل اللعبة والاستمتاع بها.

طريقة تحميل لعبة جاتا 5 للاندرويد

تأكد من وجود مساحة كافية على هاتفك تناسب حجم اللعبة حتى يتم تشغيلها بأداء جيد دون تقطيع.

تأكد من اتصال هاتفك بشبكة الإنترنت.

توجه إلى المتجر الخاص بالتطبيقات على هاتف الاندرويد وهو جوجل بلاى.

ادخل اسم اللعبة فى مربع البحث Grand Theft Auto V 5.

ادخل على النسخة الأصلية التابعة للشركة المالكة Rockstar.

اضغط على زر تثبيت وانتظر حتى يتم تحميل نسخة اللعبة بالكامل.

ادخل على ملف اللعبة والآن يمكنك الاستمتاع باللعب.

طريقة تحميل اللعبة على الكمبيوتر

عند تحميل لعبة جاتا 5 للكمبيوتر يجب أولا أن تتأكد من وجود مساحة كبيرة وهى 100 جيجا على الأقل من مساحة الهارد، حيث أن مساحة النسخة الجديدة كبيرة جدا وتحتاج إلى سرعة نت كبيرة، ولكى تتمكن من تحميل لعبة جاتا 5 للكمبيوتر برابط مباشر يجب عليك أولا تحميل برنامج steam التي يمكن من خلاله تحميل الكثير من الألعاب الحديثة المختلفة، كما يوفر عنصر السرعة والأمان خلال تحميل اللعبة، وبعدها يمكنك الدخول على التحميل السريع للعبة GTA 5 للكمبيوتر بشكل مجاني، ثم اضغط Download وانتظر حتى يتم اكتمال التحميل والدخول على ملف اللعبة والاستمتاع بها.