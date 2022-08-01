استلم 2000 شدة .. طريقة ماسية لشحن شدات ببجي موبايل pubg mobile 2022 بالخطوات بالطريقة الرسمية

إن الأشخاص الذين يلعبون لعبة بابجي دائما ما يتسألون عن الكيفية التي من خلالها يستطيعون شحن الشدات الخاصة بهذه اللعبة وذلك بسبب الأهمية الكبيرة التي تؤديها هذه الشدات من أجل تطوير هذه اللعبة ومن أجل الاستمتاع بعدد أكبر من المميزات التي تقوم هذه اللعبة بتقديمها من حيث ملابس الشخصية ونوع الأسلحة المستخدمة، كما أن الحصول على هذه الشدات يجعل الشخص يتمكن من الحصول على السيارات والمركبات المختلفة بشكل سهل كما إنها تمد اللاعب بالعديد من الأدوات التي يحتاج إليها أثناء المستويات المختلفة وفي هذا المقال سنتعرف على الطريقة الذهبية لشحن شدات ببجي موبايل 2022.

طريقة ماسية لشحن شدات ببجي موبايل 2022

من خلال الرصيد يتمكن اللاعب من شحن شدات ببجي موبايل وهي من الطرق السهلة والبسيطة ونستطيع تأديتها من خلال عدة خطوات تتمثل في:

في البداية يقوم الشخص بالدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بشدات ببجي وبعد أن يتم فتح الصفحة الرئيسية نقوم بالضغط على الأيقونة الخاصة بلعبة ببجي.

ومن ثم يقوم الشخص بتحديد مقدار الشدات التي يرغب في شرائها من خلال هذا الموقع وذلك من خلال إدخال الكود الخاص به بشكل صحيح.

ومن ثم يقوم الشخص بالضغط على أيقونة حسنا من خيارات الدفع المتوفرة يتم الضغط على الخيار pay By mobile ومن ثم يقوم الشخص بالضغط على خيار أدفع الآن وبعد أن تتم هذه الإجراءات يقوم الشخص بالتأكد من نجاح هذه العملية.

مميزات لعبة ببجي موبايل 2022