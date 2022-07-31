نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مميزات تحديث ios 16.4 الجديد وهذه الهواتف هي الداعمة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مميزات تحديث ios 16.4 الجديد .. انتظر الكثير من المستخدمين لنظام الـ ios للتحديث الأخير لنظام تشغيل آيفون بعد ما أعلنت وكشفت آبل أنها تجري تحديثًا عليه فأصبح للجميع شغف حول معرفة ما هو التحديث وكيف سيكون الإصدار الأخير مختلفًا ويقوم الإصدار بعمل تحسينات للتطبيقات كـ home الذي تم إعادة تغييره وتصميمه للأجهزة الألكترونية والذكية بالمستخدم من أجل إضافات مميزات خصوصية بشكل أفضل .

مميزات تحديث ios 16.4 الجديد

الإصدار الأخير لهواتف آيفون هو تحديث iOS 16.4 وهو أحدث الإصدارات فقد وصلت نسخة الإصدار التجريبية العامة في 11 يوليو.

على أن تصل النسخة النهائية خلال الأيام القادمة لأجهزة أيفون 8 فيما أحدث منه فهي الأجهزة الداعمة للإصدار الجديد.

وكذلك هناك عديد من المميزات الخاصة بالإصدار الحديث أهمها استخدام الإصدار تخصيص شاشة القفل عن طريق النقل.

بمنطقة تغيير الخط للنص وألوانه ويمكن أيضًا بجانب ذلك أن تمكن المضاعفات والتي تكون عناصر الواجهة الخاصة بالمستخدم.

وهي ميزة قد رفعت مسبقًا من آبل ووتش فيمكنك تمرير بين شاشة القفل المختلفة حتى تصل للواجهة التي يريدها المستخدم حسب حاجته واحتياجاته.

بجانب ذلك للحفاظ على الهاتف وخصوصيته قدم الإصدار الجديد أداء جديدة لحماية خصوصيتك تسمى فحص الأمان.

يمكن من خلالها وقف وإلغاء كل عمليات الوصول إلى الحسابات الأخرى أو الرسائل والتي كانت ممنوحة للمستخدمين.

الهواتف الداعمة لإصدار ios 16.4

وتساعد إعادة الضبط في حالة الطوارئ للمستخديم على تسجيل دخولك على I CLOUD من الأجهزة المختلفة.

وكذلك تعيين أذن الدخول والخصوصية وقصر الخصوصية للمراسلة فقط وأيضًا يتيح لك إيقاف مشاركة المستخدمين لمواقعهم .

وبشكل عام فقد تم إصلاح المشاكل وتلافي العيوب والشكاوى التي ظهرت على الإصدارات السابقة.

بجانب ذلك أضافت شركة آبل في الإصدار الجديد لآيفون عدة مميزات جديدة تظهر في الرسائل وهي السماح للمستخدم .

بحذف رسائل قصيرة لمدة تصل إلى 15 دقيقة حتى لو إرسالها كما يمكن استرداد الرسائل لـ 30 يوم سابق حتى إن تم حذفها.

يذكر أن النسخة التجريبية تصدر قبل النسخة النهائية للإصدار من أجل التجربة الفعلية على الهواتف.

ومعرفة الهواتف التي من الممكن دعم تلك الإصدارات الحديثة وتجربة المستخدمين للميزات الموضحة .

والتي غرضها عمل تشويق للإصدار أكثر والذي يسهم في عمل مبيعات ودعايا للشركة الأمريكية آبل والمالكة لهواتف آيفون وأصدارات نظام التشغيل IOS.