طريقة تحميل GTA 6 Gta san andreas للاندرويد والايفون

Gta san andreas جراند ثيفت أوتو سان أندرياس هي لعبة فيديو مشهورة بالأكشن والمغامرات، تم تطويرها ونشرها بواسطة روكستار نورث، وتعد واحدة من أفضل الألعاب ثلاثية الأبعاد، وتم إصدارها في أكتوبر 2004 لنوعية البلاي ستيشن تو، وفي 2005 للأكس بوكس،وميكروسوفت ويندوز، ومن أشهر شخصيات اللعبة كارل جونسون الشهير CJ))، وتدور أحداث هذه اللعبة في ولاية سان أندرياس التي تضم ثلاث مدن رئيسية هما لوس سانتوس، سان فييرو، ولاس فينتورس، حيث يعود CJ)) إلى مدينة لوس سانتوس بعد معرفته بمقتل والدته حيث يجد عائلته في حالة من الفوضى، وخلال اللعبة يبدأ CJ)) في كشف حقيقة مقتل والدته، كما يكشف الكثير من قضايا الفساد وتعتبر هي الجزء السادس GTA 6 من أجزاء اللعبة ونتعرف الأن علي طريقة تحميل Grand Theft Auto San Andreas وأهم مميزات التطبيق.

مواصفات Gta san andreas

من أفضل العاب الثري دي التي يمكنك لعبها، ويوجد منها عدة إصدارات، ومن مواصفاتها الآتي:

اسم اللعبة: Gta san andreas

المطور: روكستار نورث

الأوضاع: لعبة فيديو جماعية، وفردية.

نظام التشغيل: أندرويد، بلاي ستيشن(2،3، 4)، مايكروسوفت ويندوز، إكس بوكس، أيفون، ماك.

حجم اللعبة: 2.3 G.

نوع اللعبة: أكشن- مغامرات.

يوجد من هذه اللعبة عدة إصدارات مختلفة، ومنتشرة بشكل كبير على المنصات المختلفة فهي المفضلة بين الكثير من

اللاعبين، وتستطيع تحميلها من خلال الخطوات الآتية:

أولًا: التحميل بمقابل مادي

يمكنك تحميلها من خلال موقع جوجل بلاي من خلال الخطوات الآتية: