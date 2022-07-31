تحديث ميزة الرسائل الصوتية في واتساب عما قريب لجميع المستخدمين

تحديث الرسائل الصوتية في واتساب، يتميز تطبيق واتساب بإتاحة خاصية إرسال الرسائل الصوتية للأصدقاء على واتساب وهي الميزة التي يتم إجراء بعض التعديلات والتحديثات عليها في الفترة الحالية وفقًا لتقرير صحيفة ذا صن ويدور ذلك التحديث حول معرفة متى يبدأ الراسل بالحديث في التسجيل الصوتي فكما نعرف جميعًا هناك بعض الأشخاص يقوموا ببدء الملاحظة الصوتية ولكن لا يتحدثون إلا بعد عدة ثواني من التسجيل وهو ما يعتبر أمرًا مزعجًا ومملًا للكثير منا ومن خلال تحديث ميزة الرسائل الصوتية في واتساب الجديدة سيكون من السهل على المستلم أن يعرف موعد بداية التحدث في التسجيل الصوتي بالضبط إليكم المزيد من التفاصيل حول تحديث واتساب لميزة التسجيل الصوتي.

تحديث خاصية الملاحظات الصوتية في واتساب

التحديث الجديد سيسهل على مستلمي الرسائل أو الملاحظات الصوتية في واتساب في معرفة متى يتحدث المرسل بالضبط للتخلص من الصمت الرهيب في البداية حتى يبدء المرسل بالتحدث، وسيكون ذلك من خلال إظهار شكل الموجات الصوتية داخل المحادثة مع بدء تشغيل الرسالة الصوتية وأثناء الصمت لا يكون هناك أي موجات ذات ترددات الصوت حيث تكون في مستوى واحد وعند بداية الحديث تبدء ترددات الصوت في التحرك ويظهر ذلك على الموجات.

كما أن الميزة الجديدة مفيدة في تجنب المقالب التي تزعجنا من بعض الأشخاص إذ يتعمدون إخفاض صوتهم في البداية من أجل أن نرفع صوت الهاتف ثم يقومون برفع صوتهم في النهاية لدرجة الصراخ من أجل المزاح معنا وهو ما يعد أمر مفزعًا للجميع، ومن خلال هذه الميزة يمكننا معرفة نغمة الصوت إذا ما كانت ستظل هادئة أو مرتفعة فإذا كانت مرتفعة ستكون شكل الموجات أطول وأكبر.

موعد تطبيق التحديث الجديد في واتساب

وفقًا للتقرير المنشور في صحيفة ذا صن فإن الموعد النهائي من أجل توفير تلك الميزة لجميع الهواتف والنسخ المستخدمة غير محدد ولكنها متاحة حاليًا في النسخ التجريبية، والجدير بالذكر أن الشركة تقوم طوال الوقت بتوفير تحديثات هامة في التطبيق فقد كان التحديث الأخير للرسائل الصوتية أيضًا وهو إمكانية الاستماع الى الرسالة بعد الخروج من الشات ولا يتم غلقها.