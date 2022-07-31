نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الموسم الجديد في ببجي و طريقة لشحن شدات PUBG وخطوات الفوز بالمعارك في المقال التالي

عمر شويل - جدة أفضل طريقة لشحن شدات PUBG وهي تعتبر الطريقة التي يثق بها معظم اللاعبين على مستوى العالم، حيث أن لعبة ببجي أصبحت من أشهر الألعاب، فهي لعبة متميزة بعدد المستويات التي تتواجد فيها، وكذلك بتصميم اللعبة المميز والذي يبهر كل من يقدم على لعب هذه اللعبة، كما أنه لعبة تساعد في تكوين صداقات جديدة ومختلفة بين كل شعوب العالم، فيمكنك اللعب مع جنسيات مختلفة في نفس الوقت والتحدث معهم.

أفضل طريقة لشحن شدات PUBG

تتنوع الطرق التي يمكن من خلالها شحن شدات ببجي، ولعل أبرز هذه الطرق هي الطريقة التي يحصل فيها اللاعب على الشدات دوم وجود أي مشاكل أو أنه يحصل على الشدات وعليها شدات هدية.

وتعد الشدات كما ذكرنا سابقاً هي بطاقة الفوز التي تمكنك من الوصول إلى كل ما تريد دون الحاجة إلى تضيع الكثير من الوقت في البحث عن المعدات والأسلحة.

خطوات شحن شدات PUBG

شخص شدات ببجي من أفضل موقع لشحن الشدات يتم ذلك من خلال إتباع الخطوات التالية وهي كالتالي:

الدخول بشكل مباشر على موقع ببجي الرسمي.

يجب القيام بعملية تسجيل الدخول.

قم باختيار عدد الشدات التي ترغب في الحصول عليها وشحنها.

عليك أن تقوم بتسجيل رقم ID المميز والخاص بك في اللعبة، مع الحرص تماماً بكتابته بشكل صحيح لأنه هو الذي سوف يتم إرسال الشدات عليه.

حدد الوسيلة التي تناسبك في الدفع.

قم بالتأكد من وصول الشدات التي تم الاتفاق عليها على حسابك، وذلك من خلال الدخول على حسابك في اللعبة والتأكد من عدد الشدات التي حصلت عليها.

شحن شدات PUBG ب بطاقات جوجل بلاي

تعد بطاقات جوجل بلاي هي أحد طرق الدفع التي يمكن الدفع بها عبر الموقع الرسمي لشحن شدات ببجي، ويكون ذلك من خلال إتباع الخطوات السابقة، والضغط على الأيقونة الخاصة بالدفع عبر بطاقات جوجل بلاي، مع الحرص على التأكد من وجود ثمن الشدات في بطاقتك الخاصة التي سوف تقوم بالدفع بها حتى تتم عملية الشحن بنجاح.