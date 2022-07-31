نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Redmi 10A هاتف جديد من شركة شاومي | أهم مواصفات وأسعار الهاتف في المقال التالي

Redmi 10A هاتف جديد آخر ينضم إلي مجموعة هواتف شركة Xiaomi الذكية والأجهزة المحمولة لهذا العام 2022. حيث أعلنت شركة شاومي مؤخراً عن إطلاق نسخة جديدة أخري ضمن عائلة Redmi والتي تنطلق في فئة سعرية جديدة تناسب عدد من المستخدمين. فقدمت الشركة هاتف Redmi 10A الجديد والذي يقدم مواصفات مقبولة مقابل سعر مناسب. فالهاتف يأتي مع معالج من شركة ميديا تيك وهو Helio G25 والذي يقدم أداء مقبول في فئة الهاتف السعرية. كما يأتي أيضاً مع شاشة IPS بجودة HD+ ، بالإضافة إلي بطارية بحجم 5000 مللي لتوفير أداء مستمر للهاتف لفترة طويلة. الشركة أيضاً كانت قد أعلنت منذ فترة عن إطلاق هواتف أخري جديد من نفس العائلة مثل Redmi 10 2022 والذي يعتبر إعادة إطلاق للإصدار السابق من الشركة. أيضاً الشركة قد أعلنت عن هاتف Redmi K50i. خلاصة القول يقدم الهاتف أداء مقبول جدآ في تلك الفئة السعرية والتي تعتبر خالية من المنافسة تقريباً. وفيما يلي نستعرض باقي مواصفات وسعر موبايل Redmi 10A الجديد من شركة Xiaomi. مواصفات هاتف Redmi 10A : ‌أولاً يتوفر الهاتف بوزن يقدر بحوالي 194 جراماً.‌

كما يأتي أيضاً بخامات تصنيع في الظهر من البلاستيك Polycarbonate ، بالإضافة إلي وجود إطار بلاستيكي أيضاً حول جسم الهاتف.‌

، بالإضافة إلي وجود إطار بلاستيكي أيضاً حول جسم الهاتف.‌ يدعم الهاتف تركيب شريحتي إتصال من نوع Nano Sim ، تتوفر بدعم شبكات الإتصال حتي الجيل الرابع 4G فقط.‌

، تتوفر بدعم شبكات الإتصال حتي الجيل الرابع 4G فقط.‌ يأتي أيضاً مع إمكانية زيادة مساحة التخزين المتاحة ، وذلك لتوافر المدخل الإضافي الخاص بتركيب كارت الميموري.‌

كما لم توفر شركة شاومي أية مقاومة رسمية للهاتف ضد الغبار أو رذاذ الماء.‌

يحتوي الهاتف علي شاشة من نوع IPS LCD تأتي بحجم 6.53 إنش ، مع جودة HD+ وبدقة 720×1600 بكسل.‌

تأتي بحجم إنش ، مع جودة وبدقة بكسل.‌ تأتي أيضاً مع معدل كثافة بكسلات يصل إلي حوالي 269 بكسل لكل إنش.‌

بكسل لكل إنش.‌ كما تصل درجة سطوع الشاشة إلي حوالي 400 شمعة ، مما يوفر إضاءة مقبولة للشاشة في وجود الإضاءة العالية أو أشعة الشمس.‌

شمعة ، مما يوفر إضاءة مقبولة للشاشة في وجود الإضاءة العالية أو أشعة الشمس.‌ تتوفر شاشة الهاتف أيضاً مع أبعاد العرض المعتادة 20:9 ، لتوفير مساحة عرض أكبر والاستمتاع في مشاهدة الفيديوهات أو الألعاب. أداء الهاتف : ‌يعمل الهاتف لنظام تشغيل Android 11 الخاص بشركة جوجل ، بالإضافة إلي وجود واجهة المستخدم الخاصة من شاومي MIUI 12.5 .‌

الخاص بشركة جوجل ، بالإضافة إلي وجود واجهة المستخدم الخاصة من شاومي .‌ كما يحتوي الهاتف علي معالج ثماني النواة من شركة ميديا تيك وهو MediaTek Helio G25 ، والذي يأتي بدقة تصنيع 12 نانو متر.‌

، والذي يأتي بدقة تصنيع 12 نانو متر.‌ يعمل معالج الهاتف بأربعة أنوية من نوع Cortex-A53 ، تتوفر أيضاً بتردد يصل إلي حوالي 2.0 جيجا هيرتز.‌

، تتوفر أيضاً بتردد يصل إلي حوالي جيجا هيرتز.‌ أما عن الأربعة أنوية الأخري المتبقية فتأتي من نفس النوع Cortex-A53 ، لكن تعمل تلك بتردد أقل يصل إلي حوالي 1.5 جيجا هيرتز.‌

، لكن تعمل تلك بتردد أقل يصل إلي حوالي جيجا هيرتز.‌ كذلك الهاتف يأتي مع وحدة معالجة رسوميات GPU بمعالج من نوع PowerVR GE8320 .‌

بمعالج من نوع .‌ يتوفر من الهاتف ثلاثة اصدارات من سعة التخزين المتاحة وهم كالتالي : 32 جيجا مع 2 جيجا رام ، 64 جيجا مع 3 جيجا رام ، أو 128 جيجا مع 4 جيجا رام.‌

الهاتف أيضاً يأتي مع رامات من نوع LPDDR4X ، بالإضافة إلي ذاكرة تخزين داخلية من نوع eMMC 5.1. كاميرا هاتف Redmi 10A : ‌يأتي الهاتف مع كاميرا سيلفي أمامية بدقة 5 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.2 ، تتوفر بدعم خاصية الـHDR مع تصوير الفيديوهات بجودة FHD.‌

، تتوفر بدعم خاصية مع تصوير الفيديوهات بجودة FHD.‌ أما عن الكاميرات الخلفية فيوجد في ظهر الهاتف كاميرا خلفية واحدة فقط ، وتأتي بدقة 13 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.2.‌

تأتي أيضاً تلك الكاميرا بدعم خاصية الـAF أو التركيز التلقائي.‌

أو التركيز التلقائي.‌ يوجد بجانب كاميرا الهاتف فلاش من نوع ليد ، مع دعم الكاميرا لخاصية الـHDR.‌

كما يمكن للهاتف تصوير الفيديوهات بجودة FHD مع دقة 1080 بكسل وذلك مع معدل التقاط 30 إطار لكل ثانية. مواصفات أخري للهاتف : ‌يأتي هاتف Redmi 10A مع سماعات خارجية أحادية من نوع Mono speakers ، توفر تجربة صوتية مقبولة للهاتف.‌

مع سماعات خارجية أحادية من نوع ، توفر تجربة صوتية مقبولة للهاتف.‌ كما يأتي الهاتف أيضاً بدعم وجود مدخل الـ3.5 مللي الخاص بتركيب سماعة الأذن.‌

لكن الهاتف لا يتوفر بدعم خاصية الـNFC.‌

ولا يدعم أيضاً شبكات الراديو FM.‌

كذلك الهاتف أيضاً لا يأتي بدعم مستشعر الـIR BLASTER الخاص بالتحكم في الأجهزة الإلكترونية ، كغالب أجهزة شاومي الأخري.‌

الخاص بالتحكم في الأجهزة الإلكترونية ، كغالب أجهزة شاومي الأخري.‌ أيضاً الهاتف متوفر بدعم عدد من المستشعرات المختلفة مثل : التقارب ، والتسارع فقط.‌

بصمة الاصبع الموجودة في الهاتف تأتي في الظهر داخل مربع الكاميرا ، مع دعم خاصية Face Unlock لفتح الهاتف عن طريق بصمة الوجه.‌

لفتح الهاتف عن طريق بصمة الوجه.‌ كما يحتوي الهاتف علي بطارية من نوع ليثيوم بوليمر تأتي بحجم 5000 مللي أمبير ، مع دعم سرعة الشحن المعتادة 10 وات فقط.‌

مللي أمبير ، مع دعم سرعة الشحن المعتادة 10 وات فقط.‌ الهاتف أيضاً يأتي مع مدخل شحن من النوع القديم microUSB 2.0 ، ولا يتوفر بدعم خاصية OTG.‌

، ولا يتوفر بدعم خاصية OTG.‌ أخيراً الهاتف متوفر في ثلاثة اختيارات من الألوان المتاحة وهم كالتالي : الأسود ، الأزرق ، والرمادي أيضاً. سعر هاتف Redmi 10A : ‌158 دولار لنسخة الهاتف الأولي 32 جيجا مع 2 جيجا رام ، أو ما يساوي 3000 جنية مصري.‌

185 دولار لنسخة الهاتف 64 جيجا مع 3 جيجا رام ، أو ما يساوي 3500 جنية مصري.‌

211 دولار لنسخة الهاتف الأخيرة 128 جيجا مع 4 جيجا رام ، أو ما يساوي 4000 جنية مصري. عمر شويل - جدة Redmi 10A هاتف جديد من شركة شاومي | أهم مواصفات وأسعار الهاتف - ثقفني

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