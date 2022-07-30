كيفية تنزيل لعبة كرة القدم PES الإصدار الأخير للجوال ومميزاتها

كيفية تنزيل لعبة PES 2022 eFootball PES للجوال، وهي واحدة من أكثر الألعاب المسلية والمثيرةوتنزيل أي لعبة متعلقة بكرة القدم لأنها أحدث إصدار وقد تم تضمين العديد من الميزات الجديدة لتسهيل الأمر على اللاعبين لإكمال مهامهم، نظرًا لأنه يتضمن الآن عددًا كبيرًا من التعليقات بلغات أخرى فقد قام Konami بتضمين عدد من الفرق العربية في هذا الإصدار، كما أنه يسمح بالتعليقات باللغة العربية، هذه هي أول لعبة محاكاة لكرة القدم، ونوضح لكم في الفقرات التالية حول كيفية تنزيل أي لعبة كرة قدم PES.

كيفية تنزيل لعبة كرة القدم PES.

يمكن تنزيل أي لعبة من لعبة Football Pace مجانًا باستخدام الطرق المذكورة أدناه وهي متاحة باتباع نفس الخطوات مثل تنزيل أي لعبة أخرى من المتاجر عبر الإنترنت:

يمكنك تنزيل البرامج من متجر Google Play أو متجر التطبيقات حسب نوع الهاتف الذي لديك.

ادخل المتجر إلى المنطقة المخصصة لعملية البحث. اكتب اسم اللعبة وهو Football PES 2022.

انقر فوق أيقونة التثبيت الموجودة بجوار أيقونة اللعبة وتأكد من تحديد الرمز المناسب للعبة.

بعد اكتمال التثبيت انقر فوق فتح لبدء اللعبة.

بمجرد إكمال إجراءات التسجيل وتقديم المعلومات الشخصية المطلوبة سيكون لديك حساب لاعب لأي لعبة من ألعاب Football Pace تريد لعبها.

الآن بعد أن أصبح بإمكانك الوصول إلى اللعبة يمكنك الاستمتاع بها باللعب ضد الأصدقاء أو ضد آخرين من جميع أنحاء العالم.

خصائص لعبة PES 2022 eFootball