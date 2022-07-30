نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ومواصفات أيفون 13 برو max في السعودية والكويت ومصر والإمارات في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر ومواصفات أيفون 13 برو max في السعودية والكويت ومصر والإمارات ، يأتي هاتف أيفون 13 برو max بتصميم خارجي أكثر من رائع ويدعم العديد من المميزات بجانب وجود شاشة كبيرة المساحة 6.7 أنش مع رامات 8 جيجا وسعة تخزين داخلية تصل إلى 1000 جيجا، ويوجد إصدارات مختلفة بسعة تخزين 256 جيجا و128جيجا، ومن أهم ما يميز الهاتف أنه يدعم نظام تشغيل 15 iso ونجد بطارية الهاتف تدوم لفترات طويلة كما أنه ذات اتصال جيد بشبكات الجيل الثاني، الثالث، الرابع وشبكات الجيل الخامس أيضا.

سعر أيفون 13 برو max في السعودية والكويت ومصر والإمارات

نظرا للميزات التي يتمتع بها هاتف أيفون 13 برو max نجد سعره يتناسب معها حيث يصل سعره في مصر إلى 28000 جنية مصري وذلك للنسخة 256 جيجا بينما النسخة 128 فإن سعرها في الأسواق 24000 جنية، ونجد سعره في الإمارات يعادل 4700 درهم للنسخة الأقل بينما النسخة الأعلى بسعر 5120 درهم إماراتي، ويعادل سعر نسخة 128 جيجا في المملكة السعودية 5100 ريال سعودي بينما النسخة الأعلى يصل سعرها إلى 5700 ريال، ونجد أيضا سعر الهاتف في الكويت يبلغ 416 دينار كويتي للنسخة 128 و465 دينار للنسخة 256 جيجا.

ما الفرق بين iphone 13 pro و iphone 13 pro max؟

نجد هاتف iphone 13 pro لا يختلف كثيرا عن هاتف iphone 13 pro max ويأتي الاختلاف في أن وزن الأول 203 جرام بينما وزن الثاني 240 جرام، وهذا يرجع إلى أن مقاس شاشة الأول 6.1 بوصة بينما مساحة شاشة pro max 6.7 بوصة، كما يختلف هاتف أيفون برو 13 في سعة بطاريته التي تصل إلى 3125 أمبير بينما سعة بطارية برو ماكس 4373 أمبير ويجعله ذلك ذو عمر أطول ويمكن استهلاكه فترة طويلة على مدار اليوم دون أن ينفذ الشحن، ونجد سعر هاتف أيفون برو 13 يقل عن برو ماكس بحوالي 5000 جنية مصري بما يعادل 1000 ريال سعودي.

مواصفات أيفون 13 برو max

يمتاز أيفون 13 برو max بعدة مواصفات من أهمها الخلفية الزجاجية، معالج الرسوم apple gpu نوع الذاكرة nvme ويحتوي على لمبة إشعارات كما أن ألوان الشاشة مذهلة 16 مليون لون ويأتي بحماية ممتازة للشاشة، يتميز الهاتف بوجود كاميرا خلفية رباعية 12 م.ب، 12 م.ب، 12 م.ب والكاميرا الرباعية للعزل، به ليد فلاش رباعي وكاميرا أمامية مزدوجة 12 م.ب والأخرى للعزل، يدعم البلوتوث والواي فاي بدقة عالية إلى جانب تحديد الموقع ووجود ميكروفون لعزل الضوضاء، كما يدعم الهاتف شريحة اتصال ثنائية، تمتاز قوة الشبكة بأنها جيدة ويتوافر الهاتف بأربعة ألوان مميزة رصاصي، ذهبي، فضي، ازرق، ومن أهم مواصفات الهاتف أنه يأتي بمعالج apple a15 bionic سداسي النواة تكنولوجيا 5 نانو.

مميزات أيفون iPhone 13 Pro Max

تتعدد مميزات أيفون 13 برو max التي تجعله الخيار الأمثل لمحبي التميز والهواتف الذكية وتتمثل تلك المميزات فيما يلي: