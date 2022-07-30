نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرق شحن شدات ببجي بالـID على كافة الأجهزة 2022 والحصول على الآلاف الشدات في المقال التالي

عمر شويل - جدة طرق شحن شدات ببجي بالـID على الموبايل وكمبيوتر بطرق مختلفة والحصول على الآلاف الشدات، يوجد الكثير من اللاعبيين ومحبي لعبة ببجي يقومون بالبحث عن طرق للحصول على الآلاف من الشدات ببجي وشحن شدات ببجي لعام 2022 وعادة لم يصلوا إلى أي نتيجة التي يريدوها ولم يصلوا الي الشدات ، فإذا كنت واحد من هؤلاء الأفراد فإننا سنوضح لك كيفية الحصول على الآلاف الشدات ببجي وبطرق أمنة غير التهكير، فعبر هذه الطرق سوف تكون قادر على الحصول على كل ما ترغب به من شدات ببجي وبالعدد الذي تريد، وعندها سوف تكون قادر على شراء كل ما ترغب به أثناء اللعب من أزياء الخاصة المتميزة وأسلحة وقنابل وما إلى ذلك، وبالإضافة إلى ذلك ستبقى على قيد الحياة ودفاع عن نفسك وعن المجموعتك.

طرق شحن شدات ببجي بالـID

تعتبر شدات ببجي ذات أهمية شديدة في لعبة ببجي، فالشدات لها استخدامات عديدة منها شراء كل ما يحتاجه اللاعب من أسلحة متنوعة وحديثة بقدرات عالية وأزياء مختلفة متأنقة وسيارات جديدة، كما أنه لا يكون أي لاعب قادر على إتمام اللعب بداخل ببجي دون قيامه بعملية الشحن شدات، وذلك لانها تعتبر الطريقة الوحيدة في هذه اللعبة التى تجعله قادر على شراء والحصول على كل ما يرغب به بكل يسر وسهولة، ولهذا السبب فإن محبي ببجي دائماً ما يبحثون بشكل مستمر عن الطرق التي من خلالها يمكنهم شحن الشدات دون دفع أي مقابل من مواقع شحن شدات بطرق آمنة.

كيفية الحصول على شدات بطرق آمنة

يمكنك الحصول على الشدات باستخدام ما يعرف ببطاقات جوجل بلاي، وتستطيع الحصول على هذه البطاقات بالطريقة الآتية بالتفاصيل:

أولاً عليك شحن حسابك الخاص باستخدام بطاقات جوجل Google.

قم بالدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي التابع للعبة ببجي.

قم بالضغط على شدات ببجي.

قم بأختيار عدد الشدات التي ترغب في شحنها أو كميتها.

وبعد ذلك قم بالضغط على أحد طرق الدفع المتوفرة والمناسبة لك من خلال جوجل بلاي.

خطوات شحن شدات ببجي باستخدام الـ ID

يجب عليك مراعاة انتقائك لدولتك وبعد ذلك قم بالضغط على القائمة الرئيسية.

انقر بعد ذلك على كلمة انطلاق وبعدها ستظهر لك قائمة تتضمن كافة الأسعار الخاصة بالشدات.

يتوجب عليك التسجيل عن طريق رقم ال ID خاصتك وبعدها ستنتقل إلى اللعبة وتحدد قيمة الشدات.

شحن شدات ببجي عن طريق الأيدي ID



يمكن للجميع اتباع هذه الخطوات:

أولاً، ادخل إلى موقع midasbuy الرسمي، وهو موقع مخصص لألعاب PUBG لإرسال الأدوات.

ثم قم بإنشاء حساب مستخدم جديد.

فقط اضغط على كلمة “شراء” التي ستجدها على الموقع.

سيُطلب منك إدخال معرف اللاعب على هاتفه

سيُطلب من المستخدم بعد ذلك تحديد بلده.

يمكنك اختيار طريقة الدفع التي تناسبك.

اكتب رقم هاتفك.

ثم اضغط على متابعة.

سيتم إرسال الرمز إلى هاتفك عبر الرسائل القصيرة.

ستقوم بإدخال هذا الرمز لإكمال عملية الشراء بالدولار الأمريكي بطريقة مضمونة ورسمية.

طرق شحن شدات ببجي الاي دي

يكون لاعبي ببجي قادرين على شحن الشدات باستخدام ما يعرف ببطاقات جوجل، وتستطيع الحصول على هذه البطاقات بالطريقة الآتية:

أولاً يتوجب عليك شحن حسابك الخاص باستخدام بطاقات جوجل.

قم بالدخول إلى الموقع الرسمي للعبة ببجي على الويب سايت.

قم بالنقر على شدات ببجي الموجودة امامك .

قم بانتقاء عدد الشدات التي ترغب في شحنها أو كميتها.

وبعد ذلك قم بالضغط على أحد طرق الدفع المتوفرة والمناسبة لك من خلال جوجل بلاي.

خطوات شحن شدات ببجي باستخدام الـ ID