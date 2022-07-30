مواصفات وسعر ايفون 14 برو ماكس iphone 14 Pro Max حسب التوقعات في جميع الدول العربية

مواصفات ايفون ١٤ برو ماكس iphone 14 Pro Max تعتبر محور اهتمام عشاق الإصدارات الأحدث من الموبايلات بمختلف أنحاء العالم، حيث يعتبر النسخة الأحدث من ايفون ١٣ أو الأكثر شبها له مع مزيد من التحديثات والمميزات الأفضل، حيث أحدث الايفون ضجة كبيرة في مجال التقنيات الحديث ولايات إعجاب الجميع بلا استثناء، لذلك سنابك في جولة حول مواصفات ايفون ١٤ برو ماكس في السطور التالية عبر موقعنا.

iphone 14 Pro Max مواصفات وسعر ايفون ١٤ برو ماكس المتوقعة في السعودية والإمارات ومصر وامريكا

مواصفات ايفون ١٤ برو ماكس

يتمتع آيفون ١٤ برو ماكس iphone 14 Pro Max بمجموعة كبيرة من المواصفات التي تميزه عن الأنواع الأخرى من الموبايلات وتتمثل المواصفات في التالي:

مصمم خارجيا من الزجاج وفريم الألومنيوم من الخلف.

سمكة يبلغ 7.4 ملم، ووزنه يقدر ب 226 جم.

به خاصية مقاومة للماء والعوامل الخارجية.

نظام التشغيل iOS 16.

نوع الشاشة Color OLED screen.

أبعادها 19:5:9 ، بالإضافة إلى تردد 120 هيرتز.

الرام يصل إلى ثمانية جيجا بايت.

السعة الداخلية تقدر بواحد تيرا بايت.

يحمل ثلاث كاميرا خلفية “كاميرا اساسية 13 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة 1.6، كاميرا ثانية ب 13 ميجا بزاوية عريضة مع فتحة عدسة 2.4.

الكاميرا الثالثة تيليفوتو بدقة 13 ميجا مع فتحة العدسة.

كما توجد كاميرا اساسية بالأمام بدقة 13 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة 2.2 .

يتوفر منفذ الشحن و USB بالإضافة إلى شحن لاسلكي بقوة خمسة عشر واط.

كما يمكن تأمينه بكلا من البصمتين الخاصة بالوجه أو الإصبع.

سعر ايفون ١٤ برو ماكس

يتساءل الكثيرون عن سعر الايفون ١٤ برو ماكس iphone 14 Pro Max الإصدار الجديد للشراء.

وقد بلغ سعره المطروح حاليا من قبل الشركة بمبلغ ألف ومائتين دولار أمريكي.

كما يختلف السعر قليلا من مكان لآخر وفقا للمنفذ البيع.

ولذلك لا بد من الانتظار حتى موعد إطلاق الهاتف في الفترة الأخيرة والذي يكون في شهر أغسطس.